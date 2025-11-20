Yape regala DESCUENTO de 300 soles para comprar este Xiaomi con cámara de 108MP, 256GB y pantalla 120Hz

La 'Tienda virtual' de Yape se ha convertido en una de las plataformas más populares para comprar aparatos electrónicos como laptops, tablets y celulares.

Y es que la gran popularidad del aplicativo 'morado' ha permitido que ahora se lancen diferentes ofertas para comprar algunos de los mejores equipos del mercado. Por ejemplo, si quieres renovar tu teléfono y comprar uno de los equipos Xiaomi más populares, estás de suerte, ya que podrías acceder a un descuento de 300 soles, solo por tiempo limitado. ¿Cómo funciona esta promo? Aquí los detalles.

Si bien el Xiaomi Redmi Note 14 tiene un precio regular de 999 soles, ahora podrás adquirirlo en Yape, directamente dentro del aplicativo, por solo 699 soles, un precio insuperable para este equipo que llega con triple cámara de 108MP. Pero, ¿cómo puedo acceder a esta promoción? Solo basta con ingresar al aplicativo del BCP.

Ingresa al Yape y busca la Tienda virtual. Te aparecerán diferentes productos y deberás seleccionar Teléfonos o Celulares. En este caso verás que el Redmi Note 14 de Xiaomi tiene un precio de 699 soles y que además te darán de regalo los Audífonos Buds 6 Play.

La promoción de Yape sobre el Xiaomi Redmi Note 14. Foto: captura.

El pago se realizará del dinero que tienes en tu cuenta y el producto te llegará en un plazo no mayor a 24 o 48 horas, dependiendo de tu ubicación. Asegúrate de colocar correctamente la dirección de tu domicilio, para que de esta forma puedes efectuar tu compra sin problemas.

¿Qué características tiene el Redmi Note 14 de Xiaomi? Está provisto de un procesador Helio G99 Ultra, 8GB de RAM y 256GB de memoria, expansible como microSD hasta 1TB. Además, su pantalla es AMOLED con 6.67 pulgadas y 120Hz. Si hablamos de cámaras, tiene sensor de 108MP y selfie de 20MP.

Sin embargo, esto no es todo ya que tiene poderosa batería de 5500 mAh y carga de 33W. Además, sus funciones con IA son bastante eficientes.