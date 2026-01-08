- Hoy:
iPhone 17 Pro Max: qué precio tendrá en 2026 el teléfono más potente de Apple con triple cámara 4K y 2TB de memoria
El iPhone 17 Pro Max es el teléfono más avanzado de Apple y figura en el TOP de los mejores equipos para fotografía y video. Para este 2026, su precio ha bajado y será tu mejor compra.
A pocos días de iniciar el año 2026, muchas marcas ya están presentando de forma oficial sus nuevos teléfonos premium, los cuales competirán de igual a igual con el último modelo de Apple, el famoso iPhone 17 Pro Max.
Xiaomi acaba de mostrar el Xiaomi 17 Ultra, Motorola también ha hecho lo propio con el Motorola Signature y Samsung está a solo días de la llegada del Galaxy S26 Ultra. Todo esto ha generado que el equipo más TOP de Apple baje su precio de forma considerable en solo algunos días.
Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung
Por si no lo sabes, si quieres comprar el iPhone 17 Pro Max en enero del 2026, solo deberás pagar 4700 soles, lo que significa que su precio ha bajado demasiado, puesto que este teléfono llegó a costar hasta 2000 dólares en sus primeros días en Perú, solo para darte un ejemplo.
¿Qué especificaciones tiene el iPhone 17 Pro Max para comprarlo en 2026? Debes saber que este teléfono tiene una enorme pantalla de 6.9 pulgadas con una resolución de 2868 x 1320 pixeles, con 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3000 nits.
La potencia de este teléfono TOP de Apple llega con el chip Bionic A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM, 512GB, 1TB y 2TB de memoria, además de una batería de 5000 mAh y carga de 40W por cable y 25W de forma inalámbrica.
Este es el iPhone 17 Pro Max de Apple. Foto: Daniel Robles/Líbero
El mejor atributo de este iPhone 17 Pro Max es su juego de cámaras, el cual tiene triple sensor de 48MP: lente principal de 48MP, gran angular, telefoto y además un selfie de 18MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps y 120fps. Sus fotografías serán de primera, tanto de día como de noche.
Además de todo esto, el iPhone 17 Pro Max llega con el nuevo sistema iOS 26, el cual es mucho más amigable y bastante fluido. Sin duda una de las mejores opciones para este 2026.
