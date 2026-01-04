¿Por qué JAMÁS deberías comprar el iPhone 16e que solo tiene una cámara? La verdad del teléfono BARATO de Apple

Este 2025 ha sido un año CLAVE para Apple, puesto que no solo ha presentado uno de sus teléfonos más avanzados, el iPhone 17 Pro Max, sino que además ha compartido con el mundo su teléfono más BARATO, el iPhone 16e, el cual se ha convertido en una de las propuestas más económicas y potentes.

Sin embargo, ¿realmente vale la pena comprar el iPhone 16e en pleno 2026? Para responder esta pregunta te vamos a detallar todas las especificaciones que tiene este teléfono. Solo de esta forma podrás definir si lo compras o inviertes por un equipo más TOP.

En primer lugar, debes saber que el iPhone 16e pertenece a la gama media-alta de Apple y es por ello que tiene ciertas limitaciones en comparación con sus 'hermanos mayores'.

Su pantalla es de tipo OLED de 6.1 pulgadas con una resolución de 2532 x 1170 pixeles, además de 1200 nits de brillo y compatibilidad con HDR. Este panel es idéntico al del iPhone, pero posee el Notch y no la isla dinámica. Esta sería una desventaja frente a otros modelos de 2024.

Si hablamos de potencia, el iPhone 16e lleta con el chip Apple Bionic A28, el cual llega acompañado de 8GB de RAM, 512GB en su versión más avanzada y una batería de 4000 mAh con carga de 25W. Este. También se parece demasiado a la versión 16 regular.

Este es el iPhone 16e de Apple. Foto: composición/andro4all.com

Pero, el atributo no tan positivo es su juego de cámaras, puesto que a diferencia del iPhone 16, este iPhone 16e tiene un sensor único de 48MP con el que podrás aumentar 2X y grabar en 4K a 60fps. Aquí está la mayor desventaja de este smartphone y es por ello que deberías pensarlo antes de comprarlo. La versión regular tiene gran angular de 12MP y es mejor.

¿Qué precio tiene el iPhone 16e en 2026? Podrás comprar este teléfono por 2100 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 625 dólares. Si bien el precio es atractivo, este teléfono es relativamente básico en ciertos aspectos. Ten en cuenta eso antes de comprarlo.