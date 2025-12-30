Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: diferencias y similitudes entre estos teléfonos premium de 2024 ¿Valen la pena?
Estos teléfonos de Samsung y Apple son dos de los modelos más TOP que fueron estrenados en 2024. Conoce cuál vale la pena y te servirá para este 2026.
Este domingo 4 de enero del 2026, Samsung presentará al mundo su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra, el cual no solo tendrá el procesador más potente, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 by Galaxy, sino también un juego de cámaras de 200MP con calidad 8K y funciones con Inteligencia Artificial.
Sin embargo, es estima que este teléfono tendrá un precio que va entre 1500 a 2000 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando otros modelos igual de potentes, pero más baratos y es por ello que el Galaxy S24 Ultra se ha convertido en la mejor opción, puesto que no solo tiene un chip GAMER, sino también cámaras de alta definición y una batería de alta duración.
Por su parte, Apple lanzó al mercado su nuevo teléfono TOP, el iPhone 17 Pro Max en septiembre de este 2025 y rápidamente se ha convertido en una de las mejores opciones para la creación de contenido, puesto que sus cámaras graban en 4K a 120fps y tiene un rendimiento más que eficiente gracias al Apple Bionic A19 Pro.
Al igual que pasa con Samsung, este teléfono es demasiado costoso, por lo que muchos están buscando alternativas igual de eficientes pero más económicas y iPhone 15 Pro Max sería la mejor opción, ya que llega con cámaras de alta definición, un procesador TOP y funciones con IA.
¿Cuál de estos dos teléfonos es mejor para este 2026? ¿Galaxy S24 Ultra o iPhone 15 Pro Max? Pues bien, en esta nota de Libero.pe te dejaremos las especificaciones de ambos modelos para que tú sepas cuál te conviene comprar en este nuevo año.
Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: versus
Para saber cuál de estos dos modelos te conviene más, vamos a realizar una comparación extrema entre las especificaciones del Galaxy S24 Ultra y iPhone 15 Pro Max. Detalles como pantalla, procesador, RAM, memoria, cámaras, software y precio. Estas son algunas de las especificaciones que deberás tomar en cuenta, para definir tu compra durante este 2026.
|Características
|iPhone 15 Pro Max
|Galaxy S24 ULTRA
|Dimensiones
|159,9 x 76,7 x 8.3 mm
|162,3 x 79 x 8,6 mm
|Peso
|221 g
|233 gramos
|Pantalla y dimensiones
| Super Retina XDR 6,7 pulgadas
ProMotion 1 - 120 Hz
458 ppp
Brillo pico de 2.000 nits
Contraste 2.000.000:1
|6,8 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
1 - 120 Hz
Gorilla Glass Armor
|Resolución y densidad
|2.532 x 1.170 pixels
|3120 x 1440 pixeles
|Procesador
|Apple A17 Pro
|Snapdragon 8 Gen 3 by Galaxy
|Memoria RAM
|8GB RAM
|12 GB
|Sistema operativo
|iOS 18.1
|Android 14
|Almacenamiento interno
|256/512 GB/1 TB
|256/512 GB/1 TB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|
4.422 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 1100 dólares, 4000 soles
|Desde 875 dólares, 2800 soles
|Otros detalles
|IP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.3
NFC
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
