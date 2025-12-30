Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: diferencias y similitudes entre estos teléfonos premium de 2024 ¿Valen la pena?

Este domingo 4 de enero del 2026, Samsung presentará al mundo su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra, el cual no solo tendrá el procesador más potente, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 by Galaxy, sino también un juego de cámaras de 200MP con calidad 8K y funciones con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, es estima que este teléfono tendrá un precio que va entre 1500 a 2000 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando otros modelos igual de potentes, pero más baratos y es por ello que el Galaxy S24 Ultra se ha convertido en la mejor opción, puesto que no solo tiene un chip GAMER, sino también cámaras de alta definición y una batería de alta duración.

Por su parte, Apple lanzó al mercado su nuevo teléfono TOP, el iPhone 17 Pro Max en septiembre de este 2025 y rápidamente se ha convertido en una de las mejores opciones para la creación de contenido, puesto que sus cámaras graban en 4K a 120fps y tiene un rendimiento más que eficiente gracias al Apple Bionic A19 Pro.

Al igual que pasa con Samsung, este teléfono es demasiado costoso, por lo que muchos están buscando alternativas igual de eficientes pero más económicas y iPhone 15 Pro Max sería la mejor opción, ya que llega con cámaras de alta definición, un procesador TOP y funciones con IA.

¿Cuál de estos dos teléfonos es mejor para este 2026? ¿Galaxy S24 Ultra o iPhone 15 Pro Max? Pues bien, en esta nota de Libero.pe te dejaremos las especificaciones de ambos modelos para que tú sepas cuál te conviene comprar en este nuevo año.

Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: versus

Para saber cuál de estos dos modelos te conviene más, vamos a realizar una comparación extrema entre las especificaciones del Galaxy S24 Ultra y iPhone 15 Pro Max. Detalles como pantalla, procesador, RAM, memoria, cámaras, software y precio. Estas son algunas de las especificaciones que deberás tomar en cuenta, para definir tu compra durante este 2026.