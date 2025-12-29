Yape quiere que renueves tu teléfono por Año Nuevo 2026 y regala DESCUENTO de S/ 1100 para comprar el iPhone 16
El iPhone 16 es considerado uno de los mejores teléfonos de Apple y ahora puede ser tuyo con un superdescuento por Yape.
A pocos días de la llegada del Año Nuevo 2026, Yape ha lanzado diferentes OFERTAS para que sus usuarios puedan renovar sus teléfonos o adquirir ciertos electrodomésticos.
Si estás pensando comprar el nuevo iPhone 16, entonces estás de suerte, puesto que Yape acaba de lanzar una super oferta para adquirir este teléfono de Apple.
Usualmente, el precio del iPhone 16 es de 3799 soles, pero solo por algunos días solo deberás pagar unos 2699 soles por este celular. Es decir que tendrás un DESCUENTO de 1100 soles por este equipo premium.
¿Cómo adquirir el iPhone 16 en Yape con DESCUENTO de 1100 soles? Solo deberás ingresar al aplicativo del BCP, buscar la Tienda virtual y luego buscar el teléfono de Apple.
Lo mejor de todo es que este monto se descontará directamente de tu saldo disponible y el celular llegará directamente a tu casa en un periodo de 24 a 48 horas. Esta es la garantía que ofrece BCP por comprar en su plataforma tanto para Android y iPhone.
Pero, ¿Qué características tiene el iPhone 16? Este equipo de Apple llega con pantalla de 6.1 pulgadas, el procesador Bionic A18, 8GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de dos cámaras con calidad 4K de 48MP, además de 3561 mAh y carga de 25W.
