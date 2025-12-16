Este Motorola con 1TB de memoria y batería de 5200 mAh está de OFERTA con Yape y puede ser tuyo por 279 soles

A pocos días de la llegada de la Navidad 2025, Yape está lanzando super promociones para que los más de 10 millones de peruanos que usan el aplicativo, pueden comprar los mejores teléfonos de diferentes marcas con precios de locura.

El Motorola E15 es uno de los equipos de entrada que tienen mejor performance y si bien su precio oficial es de 399 soles, solo por tiempo limitado lo podrás conseguir por Yape por solo 279 soles, es decir que tiene un descuento de 120 soles mediante el aplicativo del BCP.

Por si no lo sabes, Yape tiene una Tienda virtual en la que podrás comprar diferentes teléfonos y el Motorola E15 ahora tiene un precio con descuento especial, el cual solo podrás aprovechar si es que comprar tu teléfono por el aplicativo del BCP.

Precio de promoción en Yape. Foto: composición.

Para acceder a la promoción de Yape, solo deberás ingresar al aplicativo del BCP desde tu smartphone y buscar la Tienda, para luego buscar las ofertas más grandes. Recuerda que el Motorola E15 está de promoción y si lo compras, el dinero se debitará de tu saldo disponible y solo te queda colocar tu dirección para que te llegue a la puerta de tu casa en un plazo de 24 a 48 horas.

¿Qué características tiene el Motorola E15? En este caso tenemos un teléfono de entrada con una pantalla LCD de 6.67 pulgadas, un procesador MediaTek Helio G81 Extreme, con 2GB de RAM, 64GB de memoria, la cual se amplía a 1TB con microSD, una batería de 5200 mAh y carga de 18W por cable. Sin duda un equipo básico, pero eficiente.