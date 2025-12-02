- Hoy:
Este Samsung solo cuesta $100 en Yape y tiene una alta capacidad: pantalla 6.7'' y 1TB de capacidad
Es el teléfono de Samsung más barato y ahora lo puedes comprar con descuento en Yape. ¿Vale la pena? Conoce cómo adquirirlo y si vale la pena por su rendimiento.
A pocos días de la llegada de la Navidad 2025, diferentes tiendas ofrecen grandes descuentos y promociones exclusivas. La famosa aplicación del BCP, Yape, se suma a esta campaña y ahora ofrece un precio especial para comprar uno de los Samsung más potentes y baratos, el Galaxy A07 5G.
Si bien Yape es muy popular para transferir y recibir dinero en el acto, ahora también te permite comprar diferentes productos como tablets, computadoras, laptops y celulares. Si estás a punto de renovar tu smartphone, este es el momento, ya que podrás comprar este celular Galaxy A07 5G por solo 399 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 117 dólares.
Por si no lo sabes, el Galaxy A07 5G tiene un precio de 439 soles, pero si lo compras por Yape tendrás un descuento de 9%, es decir que solo deberás pagar 399 soles por este equipo que tiene grandes prestaciones y un rendimiento elevado.
Precio del Galaxy A07 por Yape. Foto: captura.
Para acceder a esta promoción, solo deberás entrar a la aplicación de Yape, buscar la Tienda virtual y agregar al carrito el Galaxy A07 5G o hacer la compra de inmediato. Lo mejor es que el dinero se debitará de tu cuenta y el producto llegará hasta la puerta de tu casa, eso está garantizado por el BCP.
¿Qué características tiene el Galaxy A07 5G? Pese a que este celular es de gama de entrada, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, un procesador Helio G99, 8GB de RAM, 256GB, batería de 5000 mAh y carga de 25W, además de una doble cámara de 50MP y selfie de 8MP. Sin duda es una buena opción por su gran calidad y bajo precio.
