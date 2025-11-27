0

Más barato que en Estados Unidos: Yape te regala descuento de 1200 soles para comprar el iPhone más TOP de Apple

Por motivo del Black Friday, ahora podrás comprar el iPhone 17 Pro Max con un gran descuento. ¡Tienes que ser rápido, ya que quedan pocas unidades!

Daniel Robles
El iPhone 17 Pro Max puede ser tuyo con descuento de 1200 soles por Yape.
El iPhone 17 Pro Max puede ser tuyo con descuento de 1200 soles por Yape. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, un equipo que está provisto de triple cámara de 48MP con calidad 4K de 120FPS, un procesador Apple Bionic A19 Pro, 2TB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 40W.

Si bien este teléfono es uno de los más potentes, también es bastante costosos, por lo que Yape, la aplicación del BCP, acaba de lanzar una increíble promoción para todos los 'yaperos' del Perú.

Aunque no lo creas, por el Black Friday, podrás comprar el iPhone 17 Pro Max con descuento de 1200 soles, solo si lo haces por el propio aplicativo Yape. ¿Quiere saber más detalles sobre esta promoción exclusiva? Aquí todos los detalles.

Por si no lo sabes, el gran éxito del Yape, más de 10 millones de usuarios en Perú, ha hecho posible que ahora los usuarios puedan realizar compras de teléfonos, tablets, computadoras y televisores, todo desde el propio aplicativo.

Solo basta con entrar al Yape y luego buscar la Tienda virtual; en ella verás que el iPhone 17 Pro Max está con descuento de 1200 soles. Esto significa que no tendrás que pagar 7000 soles por este teléfono, sino solamente 5799 soles.

Yape

Este es el precio que tiene el iPhone 17 Pro Max en Yape. Foto: captura.

Lo único que tienes que hacer es agregar el producto al carrito o darle en 'Comprar ahora'. Solo así podrás realizar el pago del producto con el dinero de tus fondos propios. Lo mejor de todo es que el teléfono llegará a la puerta de tu casa gracias al BCP y Yape.

¿Qué tan potente es el iPhone 17 Pro Max? Este teléfono ha sido considerado como uno de los mejores para tomar fotografías y grabar videos. Además, es bastante potente para editar videos y jugar con las aplicaciones más exigentes.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

