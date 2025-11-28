Yape ofrece nueva función para recuperar dinero si te equivocaste en la transferencia: estos son los pasos a seguir para solucionar

Las transferencias mediante billeteras digitales como Yape se han convertido en parte cotidiana del día a día de millones de peruanos: para pagar servicios, dividir cuentas, enviar dinero a familiares o amigos, etc. Pero esa facilidad también puede generar errores, por ejemplo, enviar dinero al contacto equivocado, poner un monto incorrecto o enviar a una persona con número errado.

Ante esa realidad, Yape ha escuchado las inquietudes de sus usuarios y ha lanzado recientemente una nueva función que permite "recuperar dinero" en ciertos casos de transferencias erróneas. Esta medida busca dar más tranquilidad a los usuarios de Yape, quienes antes tenían pocas, o ninguna, opciones si se equivocaban.

Aunque esto no garantiza el reembolso automático, la recién estrenada funcionalidad ofrece un mecanismo formal para solicitar la devolución, lo que puede marcar una diferencia importante frente a situaciones delicadas. A continuación, detallamos cómo funciona, qué opciones ofrece Yape y qué debes tener en cuenta si necesitas pedir un "yapeo de vuelta".

Yape ofrece función para que usuarios puedan pedir 'yapeo' de regreso / FOTO: Yape

¿Qué ofrece la nueva función de Yape?

La nueva herramienta permite que, si enviaste dinero por error, puedas iniciar un procedimiento desde la app para pedir la devolución. Con ella, Yape puede, si las condiciones lo permiten, enviar un mensaje oficial al destinatario del dinero, informándole que estás solicitando que te devuelva el monto transferido por equivocación.

¿Cómo usar la función para recuperar un "yapeo" desde la app del BCP?

Si necesitas usar esta opción, sigue estos pasos:

Abre tu app del BCP con Yape.

Ingresa al Centro de Ayuda mediante el ícono de audífonos.

Dentro del Centro de Ayuda, busca la transacción que deseas revertir, es decir, el "yapeo" realizado por error.

Selecciona la opción "Me equivoqué al yapear".

Luego, activa la opción "Que Yape envíe mensaje". con esto, la plataforma notificará oficialmente al destinatario que se está solicitando la devolución del dinero.

A partir de ahí, queda pendiente la decisión del receptor: si acepta devolver el dinero, él podrá realizar la devolución por su parte.

Lo que debes tener en cuenta sobre la nueva función

Aunque ahora existe una función de solicitud de devolución, no significa que Yape o BCP aseguren el reembolso automático. Esto dependerá exclusivamente de la buena voluntad del receptor. Si el "yapeo" erróneo fue hacia una cuenta/billetera distinta (no hacia otra cuenta Yape), la plataforma no podrá ayudar enviando mensaje ni garantizando devolución. En ese caso, la recomendación es contactar directamente al receptor, si lo conoces.