Yape te regala DESCUENTO extraordinario de 2900 soles para que compres este iPhone con doble cámara 4K

Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú y esto se debe a que gracias a ella puedes transferir y recibir dinero de forma casi inmediata, incluso ahora también el Plin se ha integrado y con ello se aumentan las posibilidades con otros bancos como el BBVA y Scotiabank.

Sin embargo, esto no es todo ya que ahora el Yape del BCP también ha lanzado una Tienda virtual en la que no solo podrás comprar algunos equipos como Smart TV o laptops, sino también celulares con grandes descuentos, pero por tiempo limitado.

Si estás pensando renovar tu teléfono y comprar un iPhone de Apple, estás de suerte ya que mediante el Yape, ahora podrás comprar el iPhone 13 con un descuento de 2900 soles, es decir un 59% de descuento, pero por tiempo limitado.

Para acceder a esta promoción de Yape, solo basta con entrar al aplicativo y buscar la Tienda virtual. En este caso deberás ingresar a celulares y buscar el iPhone 13. Te darás cuenta que el precio real de este equipo es de 4899 soles, pero por Navidad lo podrás comprar por 1999 soles.

Lo mejor de todo es que el precio del iPhone 13 se debitará del saldo que tienes en tu cuenta del BCP y el producto te llegará a la puerta de tu casa en un plazo de 24 a 48 horas. Recuerda que el aplicativo garantiza que la compra sea totalmente segura.

Precio promoción de Yape del iPhone 13. Foto: captura.

¿Qué características tiene el iPhone 13? Este teléfono de Apple destaca por su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, el potente chip A15 Bionic, un sistema de doble cámara trasera de 12 MP (gran angular y ultra gran angular) y grabación de video en 4K, además de una cámara frontal de 12 MP con Face ID.

El equipo de Apple tiene opciones de 128, 256 o 512 GB de almacenamiento, y corre iOS con actualizaciones garantizadas por varios años, todo en un diseño premium con Ceramic Shield para mayor resistencia.