¿Qué es el NFC de mi celular Samsung, Motorola o Xiaomi y para qué sirve realmente?
El NFC es una de las mejores tecnologías y solo está presente en algunos teléfonos Android. Conoce para qué sirve y cómo activarla en tu equipo.
Si tienes un teléfono de marcas como Samsung, Xiaomi, Oppo, Honor o Motorola, seguramente habrás visto que en las herramientas del teléfono, menú principal, figura un ícono con las siglas 'NFC'. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Vale la pena tenerla? Aquí todos los detalles sobre esta nueva tecnología que te ayudará al momento de realizar compras o transferir archivos desde tu móvil.
NFC (Near Field Comunication) es una tecnología inalámbrica a corta distancia o comunicación a corta distancia y sirve para hacer pagos o controlar otro tipo de dispositivos como cerraduras, conectar parlantes, programar acciones con etiquetas, entre otras funciones cercanas.
En Google Pay podrás ingresar los datos de tu tarjeta de crédito o débito, para poder hacer pagos con un simple contacto. Solo debes asegurarte que los POS o aparatos para pagar tengan la tecnología NFC. En restaurantes y tiendas por departamento ya se usa esta tecnología.
Sin embargo, esto no es todo, ya que gracias al NFC podrás sincronizar auriculares, altavoces y otros dispositivos inalámbricos de forma instantánea.
Asimismo, el NFC se puede usar para compartir archivos o acceder a información al tocar etiquetas inteligentes en carteles o monumentos. Finalmente, esta nueva tecnología se utiliza para el control de acceso, como el transporte público, o para la verificación de identidad en pasaportes y otros documentos.
