Este ROBOT 'Araña' será el TERROR de los albañiles: puede construir una casa de 200 metros en un día
Una compañía australiana presentó a 'Charlotte', un robot que es capaz de imprimir edificios en 3D con materia. Conoce todos los detalles de esta 'araña constructora.
La tecnología avanza a pasos agigantados y si bien algunas firmas como Samsung, Xiaomi, Honor, Motorola y Apple están enfocando todos sus esfuerzos en crear smartphones cada vez más inteligentes, lo cierto es que otras van un paso más alla con aparatos que son capaces de construir edificios en poco tiempo, si es que así se los ordenan.
Y es que una empresa Australiana acaba de marcar un hito en la construcción de casas y edificios, luego de presentar a 'Charlotte', un robot semiautónomo que tiene forma de araña y que podrá construir viviendas en poco tiempo.
Durante la realización del Congreso Astronáutico Internacional en Sydney, la empresa CREST Robotics hizo una pequeña demostración de este 'robot araña' el cual será capaz de construir una vivienda de 200 metros en un solo día.
Los expertos creen que este tipo de 'robots' desempeñarán un papel importante para abordar la escasez de mano de obra y mejorar la productividad en la construcción. Si bien 'Charlotte' es un gran avance para la construcción, aún está en evaluación.
Sin embargo, 'Charlotte' también sería una solución de bajo costo y bajo consumo de carbón para la ciris de las viviendas en países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia.
Esta es 'Charlotte', el robót araña. Foto: ABC
