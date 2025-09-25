0
Esta es la verdadera razón por la que debes ACTIVAR el Modo Avión cuando cargas tu teléfono

Por si no lo sabes, el 'Modo avión' te ayudará a prolongar la vida de tu teléfono y ahorrar mucho tiempo. Conoce por qué debes usarlo a diario.

Daniel Robles
Conoce para qué sirve realmente activar el 'Modo Avión' en smartphone Android o iPhone.
Foto: composición/Daniel Robles
Posiblemente, cargar la batería de un smartphone se ha vuelto algo cotidiano en tu día a día. Y es que estos aparatos electrónicos se han vuelto tan necesarios que los usamos para casi todo y es por ello que siempre queremos tenerlos operativos para seguir con tu ritmo habitual.

Pero, ¿te ha pasado que pese a que tienes un smartphone con una carga rápida, este se demora demasiado y sientes que pierdes mucho tiempo teniéndolo conectado? Pues bien, aunque no lo creas, existe una útil herramienta que te ayudará a, no solo aumentar la velocidad de carga, sino también, prolongar la vida útil de tu teléfono.

Conoce cómo aumentar la velocidad de carga de tu smartphone Android sin tener que instalar ninguna App.

PUEDES VER: 100% confirmado: este life hack hará que tu teléfono Android pueda cargar mucho más rápido

El Modo Avión es una opción que se encuentra incluida en teléfonos Android o iPhone de Apple y con ella podrás desactivar datos móviles, Bluetooth, NFC, Wifi y otros procesos secundarios que se ejecutan en segundo plano en tu teléfono.

Lo más importante es que al activar este 'Modo Avión' antes de cargar tu teléfono, harás que este se cargue mucho más rápido y en menor tiempo posible. Según Yup Charge, una StartUp española, al hacer esto se reduce el tiempo de carga completo hasta en 25%, ya que de esta forma el smartphone no utiliza energía para mantener sus conexiones antiguas.

Sin embargo, los especialistas también mencionan que si no utilizas un cargador adecuado, no podrás evitar sobrecalentamientos y daños en la batería de tu smartphone. Un cargador incorrecto puede acelerar la degradación de la batería y acortar la vida útil.

Daniel Robles
