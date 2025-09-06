0
100% confirmado: este life hack hará que tu teléfono Android pueda cargar mucho más rápido

Sin necesidad de instalar alguna app, puedes acelerar la carga de tu teléfono con este sencillo truco. Muy pocos conocen este hack, pero es totalmente real.

Daniel Robles
Conoce cómo aumentar la velocidad de carga de tu smartphone Android sin tener que instalar ninguna App.
Conoce cómo aumentar la velocidad de carga de tu smartphone Android sin tener que instalar ninguna App.
Los smartphones se han convertido en los aparatos electrónicos más utilizados en el mundo y, según las últimas cifras, se estima que para inicios del 2025 habían unos 7210 millones de unidades vendidas en el mundo, lo que representa el 60% de la población mundial en este momento.

Sin embargo, pese a la gran popularidad de los smartphones, aún existen muchos trucos que los usuarios desconocen y un caso emblemático es cómo aumentar la velocidad de la carga de tu teléfono, sin necesidad de instalar ninguna App extra. ¿Quieres conocer este 'life hack' aquí todos los detalles.

Cuando quieras cargar tu teléfono Android mucho más rápido, activa el "modo avión" antes de conectarlo al cargador. Sí, por si no lo sabes, la hacer esto, tu móvil dejará de gastar energía en datos móviles, WiFi, Bluetooth y notificaciones, lo que permite que la batería se cargue entre un 20% y 30% más rápido.

Recuerda que mientras que un teléfono se mantiene conectado a Internet, este consume datos y esto hace que el teléfono pierna energía o batería. Al poner el 'Modo avión' puedes mejorar el rendimiento de la carga.

Sin embargo, si no quieres desconectarte de todo, solo bastará con desactivar el WiFi, GPS y Bluetooth manualmente, que son los que más consumen mientras cargas.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

