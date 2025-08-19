¿Tienes alguna de estas 5 aplicaciones? Elimínalas de inmediato si quieres proteger tu cuenta de banco y evitar estafas

La ciberdelincuencia no se detiene y constantemente aparecen nuevas formas de ataque que ponen en riesgo información personal, cuentas bancarias y perfiles digitales. Los ciberdelincuentes utilizan aplicaciones falsas que si bien parecen inofensivas, con ellas te pueden robar datos importantes de tus cuentas bancarias e información privadas.

Las VPN, diseñadas originalmente para ofrecer mayor seguridad y privacidad en la navegación, también han sido infiltradas por ciberdelincuentes. Aunque no lo creas, algunas de las más populares VPN, lejos de proteger tus datos, funcionan como un 'anzuelo' para acceder a la información bancaria de las personas, aprovechándose de la confianza que generan en el mercado digital.

Kaspersky, empresa especializada en ciberseguridad, alertó sobre cinco aplicaciones que simulan ser VPN legítimas pero que en realidad son una amenaza. ¿Cuáles son? MaskVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN y ShineVPN.

¿Por qué son dañinas? Si instalas alguna de estas VPN fraudulentas, convertirán tu smartphone en servidores proxy que permiten a los atacantes ejecutar actividades ilícitas sin ser detectados.

Estas falsas VPN ocultan la dirección IP y ofrecen un aparente blindaje de la información. Sin embargo, al manipular su funcionamiento convierten a los dispositivos en puertas de acceso directo a contraseñas, historiales bancarios y demás datos personales. Así, los ciberdelincuentes logran suplantar identidades y apropiarse del dinero de las víctimas.

Frente a esta problemática, diferentes especialistas recomiendan reforzar la seguridad digital mediante contraseñas robustas, descargas únicamente de fuentes oficiales y una mayor precaución al navegar o conectarse a redes abiertas.