Cómo activar el 'Modo Jujutsu Kaisen' y tener a Satoru Gojo en el WhatsApp de tu celular Android

En solo algunas semanas se estrenará la película "Jujutsu Kaisen 0: El Tesoro Escondido", la cual contará una nueva aventura de Saturo Gojo y Suguru Geto. Es por ello que los fans de la serie anime quieren desbloquear un nuevo Modo para WhatsApp con sus personajes favoritos.

Por si no lo sabes, gracias a una aplicación GRATUITA ahora se puede obtener diferentes Modos y el nuevo 'Mode Jujutsu Kaisen' ya está disponible y tiene como protagonista a Satoru Gojo.

¿Qué es Nova Launcher y cómo activas el 'Modo Jujutsu Kaisen en WhatsApp?

El Modo Jujutsu Kaisen de WhatsApp es exclusivo para Android y solo puedes obtenerlo con Nova Launcher. Esta es una aplicación libre que permite modificar diferentes aspectos de tu celular, tales como fondo de pantalla, tipo de letra e íconos de las apps más populares, incluida WhatsApp.

Lo primero que debes hacer es tener descargada la App Nova Launcher y obtener algunas fotografías de Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Te recomendamos que estas imágenes sean sin fondo o que tengan formato PNG. Una vez esto hecho, sigue estos dos pasos extra.

Activa este Modo de WhatsApp en tu Android. Foto: captura.

Deberás mantén presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes de Satoru Gojo.

Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfectamente en tu aplicativo. No solo ello, ya que también puedes mejorar el aspecto del teléfono con las imágenes de este icónico personaje de Jujutsu Kaisen.