El truco de WhatsApp para no quedarte sin almacenamiento y evitar que la papelera se llene

WhatsApp se ha vuelto parte importante de nuestras vidas, de hecho, es tan cotidiana este 2025, que la utilizamos para diversas cosas, desde comunicarnos con nuestros contactos, también se emplea para temas laborales y, además tiene un notable apartado de inteligencia artificial.

Sin embargo, en el uso diario surgen "problemas" que podrían complicar la utilización de esta aplicación con todas sus herramientas: uno de los más recurrentes es que nos quedamos sin espacio, un tema que complica la "existencia" de más de uno.

¿Como liberar espacio de la papelera de WhatsApp?

Y es que cuando el sistema nos manda notificaciones informando que nos estamos quedando sin almacenamiento, la aplicación no solo se siente que va un poco "lenta", tampoco podremos guardar archivos que nos envíen e, incluso, podríamos llegar a no abrirlos.

Además de esto, vamos a tener inconvenientes a la hora de actualizar la aplicación y las descargas se verían perjudicadas, pero esto podremos solucionarlo liberando espacio de la "papelera oculta" del servicio de Meta.

En la actualidad, WhatsApp cuenta con más de 2,7 mil millones de usuarios.

Pero, ten en cuenta que para acceder a esta no realiza por medio del menú de la aplicación de mensajería, para ello debes seguir los siguientes pasos:

En tu celular, busca la aplicación Archivos (Gestor de archivos).

Ahora, accede a la carpeta WhatsApp.

Luego el fiel Android, seguido de media.

Ingresa a com.whatsapp, luego a WhatsApp y, finalmente a Media.

Aquí verás los subdirectorios de Imágenes, Videos, Audios y Documentos.

Aquí podrás ver toda la información almacenada, mucha de la cual no se ve en la aplicación.

Lo que te permite esta carpeta es identificar los archivos innecesarios que ocupan espacio en la memoria interna y que afectan el rendimiento de WhatsApp, pero también del celular, sin importar si previamente fueron eliminados de la app.

Por ello, lo único que debes hacer es seleccionar los archivos que deseas eliminar, para ello puedes usar la función de marcado múltiple en el gestor de archivos, para luego presionar en Eliminar con lo cual tendrás más espacio. Te recomendamos hacer este proceso de forma periódica.