¿Qué pasó con el '1977' de Americatel y por qué ya no se anuncia en TV como años atrás?
"Marca el 19-77", es uno de los comerciales más recordados por los peruanos. ¿Qué pasó con este servicio? Conoce por qué ya no se utiliza este popular servicio.
Durante los años 90' y 2000 existió un servicio de telefonía muy popular, el cual te prometía ahorrar una gran cantidad de dinero si necesitadas realizar una llamada a larga distancia tanto en Perú como en otros países del mundo. Sin embargo, el tiempo pasó y esto dejó de utilizarse por una increíble razón. ¿Qué pasó? Aquí todos los detalles.
"Marca 19-77, si quieres llamar, si quieres ahorrar", es el famoso estribillo de la música que recitaban 4 jóvenes mujeres vestidas de azul en un comercial para la televisión. Este servicio de Americatel resultó ser muy popular y es por ello que hasta la fecha es recordado por cientos de peruanos. ¿Qué pasó con este servicio? ¿Por qué ya no hay promociones del famoso '19-77'?
Resulta que este código telefónico ha quedado obsoleto. Con la reducción de las tarifas en la telefonía, producto de la proliferación del WhatsApp y todo tipo de apps para la comunicación remota, este tipo de sistemas han quedado desfasados. Si bien en su momento tuvieron una gran popularidad, ahora se han vuelto prácticamente innecesarios, ya que gracias al Zoom, Meet, WhatsApp y otros, cualquier persona puede comunicarse a distancia sin tener que marcar un código '19-77' o el que sea.
Es por ello que el famoso comercial del '19-77' ya no ha vuelto a aparecer en televisión o Internet. Cabe resaltar que Americatel es una de las empresas de telecomunicaciones más grande del mundo.
¿Cómo se usaba el famoso '19-77'?
- Para llamadas a todo el Perú: 19-77 + 0 + código ciudad + teléfono
- Para llamadas a todo el mundo: 19-77 + 00 + código país + código ciudad + número
