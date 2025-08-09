¿Qué es el IMEI en un teléfono Android y para qué sirve realmente?

El IMEI, acrónimo de International Mobile Equipment Identity, es un número único de 15 cifras que funciona como el 'DNI' de cualquier dispositivo móvil. Gracias a él, se puede identificar un teléfono en cualquier lugar del mundo, sin importar el operador o la red en la que esté conectado.

En los equipos que admiten doble nanoSIM, ya sea con conectividad 4G o 5G, encontrarás dos códigos IMEI diferentes, uno asignado a cada ranura, lo que permite llevar un control individual de ambas líneas.

¿Por qué es importante el IMEI?

Este número no solo sirve para identificar tu smartphone, también es clave en la seguridad. En caso de robo o pérdida, puedes solicitar a tu operador el bloqueo del IMEI, lo que dejará el equipo inutilizable incluso si cambia de tarjeta SIM. Esto dificulta su reventa en el mercado negro y protege tu información personal, evitando que caiga en manos indebidas. Además, algunas plataformas y aplicaciones permiten verificar si un IMEI está reportado como robado antes de comprar un teléfono usado.

Formas de encontrar tu IMEI

En Android: accede a 'Configuración', luego 'Acerca del teléfono' y busca el apartado de IMEI. Si tu móvil es doble SIM, verás dos códigos distintos.

En la caja o etiqueta del dispositivo: muchas marcas como Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo, POCO o Motorola lo incluyen impreso en la caja original o en una etiqueta adhesiva. Búscalo en la etiqueta, pero guárdalo, ya que es como el DNI de tu equipo.

Marcando un código universal: abre la app de teléfono, ingresa *#06# y automáticamente en pantalla se mostrarán los 15 dígitos de tu IMEI.

Si vas a vender o comprar un smartphone usado, siempre es recomendable revisar el IMEI en páginas oficiales o en las plataformas de las operadoras, para asegurarte de que el dispositivo esté libre de bloqueos y no tenga reportes de robo.