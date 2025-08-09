Huawei Pura 80 Pro llega al Perú: estas son las especificaciones del teléfono que supera en cámaras al iPhone 16 Pro Max

Por una disposición del Gobierno de Donald Trump, desde el año 2019, los equipos de Huawei como smartphones y tablets ya no cuentan con los Google Mobile Services, es decir que no tienen una Play Store para poder instalar todas las apps que necesitas en tu día a día.

Sin embargo, pese a esta situación, la marca asiática ha sabido salir adelante en el mercado Chino, donde lidera las ventas, y sigue presentando teléfonos potentes, los cuales resaltan por su gran calidad en el apartado fotográfico.

Si bien el Huawei Pura 70 Ultra tiene una de las mejores cámaras del mercado, lo cierto es que la marca china sigue innovando y para este 2025 ya tiene todo listo para la llegada del Huawei Pura 80 Pro, un teléfono que no solo resalta por su diseño premium, sino también por sus cámaras TOP y potencia elevada.

Luego de varios meses de paciente espera, finalmente Huawei anunció la llegada del Huawei Pura 80 Pro al Perú y lo mejor de todo es que la preventa de este smartphone está programada para el 14 de agosto de 2025.

¿Qué características tiene el Huawei Pura 80 Pro?

Si bien lo más resaltante del Huawei Pura 80 Pro es el juego de cámaras, lo cierto es que tiene otras características resaltantes. Para empezar, su pantalla es un panel OLED LTPO de 6.8 pulgadas con resolución 1276 x 2848 pixeles, 120Hz de tasa de refresco y una protección Kunlun Glass 2.

Este es el Huawei Pura 80 Pro. Foto: Huawei

¿Qué tan buenas son las cámaras del Huawei Pura 80 Pro? Pues bien, este equipo llega con triple cámara: 50MP con OIS, ultra gran angular de 40MP, Telefoto de 48MP con OIS y selfie de 13MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografias con calidad de estudio fotográfico.

Entre otras características, este Huawei Pura 80 Pro tiene procesador octa-core, con 12GB de RAM, 1 Terabyte de memoria, batería de 5170 mAh con carga de 80W inalámbrica y certificación IP68 e IP69.

El precio estimado del Huawei Pura 80 Pro es de 775 euros, lo que al tipo de cambio representan unos 3200 soles. Sin duda una buena alternativa en la gama alta.