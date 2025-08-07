0

Este teléfono GAMER es el equipo Android más potente del mundo y te permitirá jugar al Free Fire como todo un PRO

Este teléfono no solo tiene procesador Snapdragon 8 Elite, también cuenta con 24GB de RAM, pantalla de 144Hz y 6500 mah de batería. Todo por una mínima inversión.

Daniel Robles
El Red Magic 10 Pro 5G es el teléfono más potente del mundo y te servirá para jugar al Free Fire en modo PROFESIONAL.
El Red Magic 10 Pro 5G es el teléfono más potente del mundo y te servirá para jugar al Free Fire en modo PROFESIONAL.
Free Fire se ha convertido en uno de los mejores videojuegos para smartphones Android, puesto que te permite enfrentarte a 50 jugadores en tiempo real, para demostrar quién tiene mejores habilidades en el 'Battle Royale'.

Si bien existen diferentes smartphones que te permiten jugar al Free Fire, lo cierto es que algunos modelos resaltan por su gran calidad y eficiencia. Hoy conocerás todas las especificaciones del nuevo Red Magic 10 Pro 5G, el teléfono de ZTE que ha sido reconocido por AnTuTu Benchmark.

El Red Magic 10 Pro 5G es un smartphone GAMER por donde lo veas, puesto que tiene un sistema de refrigeración incorporado y que está provisto de luces LED. Lo mejor es que este cooler puede ser manipulado desde la configuración, por lo que tendrás un mejor desempeño.

¿Cuál es el mejor procesador gamer? Hasta julio del 2025, el Snapdragon 8 Elite es el chip más potente para Android y el Red Magic 10 Pro 5G lo tiene en su núcleo. Además, este teléfono llega con 12GB de RAM físico, 12GB de RAM virtual y unos 512GB de memoria. Esta configuración te permitirá dar un excelente desempeño con videojuegos.

Si piensas jugar por horas y horas con tu Red Magic 10 Pro 5G, estás de suerte, ya que este teléfono llega con 6500 mAh de batería y carga de 80W por cable. Tendrás el teléfono a tope en pocos minutos.

El Red Magic 10 Pro 5G no está pensando para la fotografía ni el video, pero en este caso tienes un juego de cámaras que graba en 8K a 30fps y 4K a 30 y 60fps. El sensor principal es de 50MP, 50MP gran angular, 2MP macro y selfie de 16MP bajo pantalla.

¿Qué te parece? Actualmente puedes comprar este Red Magic 10 Pro 5G por 4600 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1200 dólares en el mercado internacional.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

