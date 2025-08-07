Este Oppo humilla en fotografía y video al mismísimo Galaxy S25 ultra y se corona en el TOP1 a nivel mundial

DxOmark es una prestigiosa página especializada en la que se realizan testeos y comparativo entre diferentes teléfonos, para ver cuál tiene mejor pantalla, mejor cámara y hasta mejor batería.

Según los últimos resultados a nivel mundial, el Oppo Find X8 Ultra se ha convertido en el teléfono con el mejor sistema fotográfico del mundo, superando por mucho al Galaxy S25 Ultra ubicado en el puesto 11 del TOP y al iPhone 16 Pro Max ubicado en el puesto 4 del mismo ranking. ¿Por qué es tan potente este equipo de Oppo? Aquí te revelamos todos los detalles a considerar.

Oppo Find X8 Ultra: ficha técnica del TOP1 en fotografía y video

Lo más resaltante del Oppo Find X8 Ultra es el sistema de fotografia y video, el cual está compuesto por un sensor Angular de 50MP con OIS, un lente Gran Angulgar de 50MP con un grado de cobertura de 120°, un Teleobjetivo 3X de 50MP con OIS, un Telefoto 6X de 50MP con OIS y selfie de 32MP. Es uno de los pocos teléfonos que te permite grabar videos en 4K a 120fps con calidad Dolby Vision.

Sin embargo, el Oppo Find X8 Ultra no solo tiene un juego de cámaras impresionante puesto que su configuración es impresionante. Para empezar su pantalla es de tipo LTPO AMOLED con 6.82 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, 2500 nits de brillo pico y compatibilidad Dolby Vision, HDR10+ y HDR Vivid.

Este es el Oppo Find X8 Ultra, el teléfono con la mejor cámara. Foto: composición/Topes de Gama - YouTube

Por si fuera poco, este Oppo tiene al poderoso chip Snapdragon 8 Elite con GPU Adreno 830, además de 16GB de RAM y 1TB de memoria UFS 4.0. Lo mejor es que tiene batería de 6100 mAh y carga de 100W de carga por cable y 50W de forma inalámbrica.

¿Qué precio tiene el Oppo Find X8 Ultra? Aproximadamente este teléfono cuesta entre 780 a 900 euros, lo que al tipo de cambio en Perú representan unos 4000 soles. Sin embargo, esto puede variar por diferentes factores.