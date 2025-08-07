Olvídate del iPhone 16 | Este Samsung de gama alta es igual de potente pero cuesta mucho menos

Samsung es una de las marcas de tecnología más potentes del mundo y si bien este 2025 lanzó el Galaxy S25 Ultra, existe un modelo que pese al paso del tiempo se mantiene vigente, puesto que tiene una gran potencia en cámaras, procesador gamer y una pantalla de alta calidad.

Este es el Galaxy S23FE 5G, un smartphone de alta calidad que supera en todo al iPhone 16, uno de los modelos más potentes de Apple, cuyo precio lo duplica. Hoy conocerás la ficha técnica de ete Samsung de 2023, cuyo precio en 2025 es demasiado bajo.

Galaxy S23FE 5G: ficha técnica y precio reducido.

Uno de los atributos más importantes del Galaxy S23FE 5G es el potente procesador Snapdragon 8 Gen 1, uno de los mejores chips de Qualcomm, el cual además llega acompañado de 8GB de RAM y 512GB en su versión más potente.

Por si fuera poco, el Galaxy S23FE 5G llega con pantalla Dynamic AMOLED de 6.4 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una resolución FHD+ de 2340 x 1080px.

Este es el Galaxy S23FE 5G de Samsung. Foto: composición/www.phonearena.com

Lo mejor del Galaxy S23FE 5G es el sistema fotográfico que maneja, el cual no solo te permite grabar en 4K: lente de 50MP con OIS, telefodo de 8MP, gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Sin duda uno de los más equilibrados para la creación multimedia.

Por si fuera poco, el precio del Galaxy S23FE 5G se ha desplomado al mínimo, ya que actualmente puedes comprar este Samsung, por 1600 soles, unos 450 dólares en el mercado internacional.