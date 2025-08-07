0

No te va faltar nada con este Motorola PREMIUM: supera a Samsung en cámara y tiene tanta potencia como un iPhone

Este Motorola no parece ser de gama media, tiene una gran potencia, cámaras 4K, rendimiento eficiente y su precio es bajo.

Daniel Robles
El Motorola Edge 50 Fusion es uno de los mejores teléfonos de gama media y su precio se ha reducido al mínimo.
El Motorola Edge 50 Fusion es uno de los mejores teléfonos de gama media y su precio se ha reducido al mínimo.
Motorola se ha adueñado de la gama media con sus nuevos smartphones, los cuales no solo resaltan por su diseño de 'cuero vegano', sino también con sus especificaciones elevadas y precio bajo. Este es el caso del Motorola Edge 50 Fusion, un equipo muy eficiente con resistencia al agua y alto rendimiento gamer.

¿Quieres conocer todas las especificaciones del Motorola Edge 50 Fusion? En esta nota te revelaremos cada una de las características técnicas de este teléfono, el cual cuesta menos y vale mucho más.

Motorola Edge 50 Fusion: ficha técnica detallada

En primer lugar, vamos a hablar de la pantalla del Motorola Edge 50 Fusion, un panel OLED con resolución FullHD+, unos 144Hz de tasa de refresco, compatiblidad HDR10+ y un brillo máximo de 1600 nits. Sin duda uno de los mejores paneles del momento.

La potencia del Motorola Edge 50 Fusion llega asegurada con el Snapdragon 7s Gen 2, 12GB de RAM, 512GB de memoria y bateria de 5000 mah con carga de 68W. Tendrás el teléfono a tope en 40 minutos y además podrás jugar lo que desees.

El Motorola Edge 50 Fusion de gama media. Foto: Motorola

Si bien el Motorola Edge 50 Fusion no es especialista en fotografias, tiene una cámara de 50mp, lente gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Videos en 4K totalmente asegurados con este potente gama media.

Lo mejor de este Motorola es el precio, ya que el Motorola Edge 50 Fusiones cuesta en 2025 unos 900 soles, lo que al tipo de cambio en total son 250 dólares.

