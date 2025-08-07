No por nada este iPhone fue el teléfono más vendido en 2024: 512GB de memoria, cámara 4K y procesador 'Biónico'

Los teléfonos de Apple son algunos de los equipos más cotizados del mercado internacional, precisamente por tener uno de los sistemas fotográficos más potentes del mundo, además de un sistema operativo intuitivo y un potente procesador desarrollado por la misma marca.

Si bien en septiembre de este 2025, Apple presentará el iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que todo indica que uno de los equipos más populares será el iPhone 15, el cual fue el teléfono más vendido en el mundo durante todo el 2024. ¿Por qué este equipo es tan cotizado? Aquí conocerás toda su ficha técnica y si vale la pena comprarlo actualmente.

iPhone 15: ficha técnica

Si bien el iPhone 15 fue presentado en 2023, lo cierto es que este teléfono sigue vigente puesto que aún le quedan 3 o 4 años de actualizaciones. Sin embargo, estas no son todas las especificaciones que tiene.

La pantalla del iPhone 15 es un panel OLED de 6.1 pulgadas Super Retina XDR con una resolución 2556 x 1179px, además de 2000 nits de brillo y compatibilidad con HDR.

Este es el iPhone 15 de Apple. Foto: composición/soyacincau.com

Si hablamos de potencia, debes saber que el iPhone 15 llega con el potente Apple A16 Bionic, acompañado de 6GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 3,349 mAh con carga de 25W.

Sin embargo, la mejor cualidad del iPhone 15 es su sistema fotográfico: cámara principal de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps, sino también aprovechar el Zoom óptico 2X y tomar fotografias de alta resolución.

Lo mejor de todo es el precio, pues que este iPhone 15 cuesta unos 2399 soles en Perú, lo que al tipo de cambio representan unos 675 dólares en el mercado global.