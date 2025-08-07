0

Honor 400 vs. Galaxy A56: dos de los teléfonos más potentes de 2025 se enfrentan y solo uno será tu mejor inversión

Estos dos smartphones son algunos de los mejores gama media que se han lanzado este año. Pero, ¿cuál es mejor? Conoce sus características en este versus extremo.

Conoce las características, similitudes y diferencias entre el Honor 400 y Galaxy A56 de Samsung.
Conoce las características, similitudes y diferencias entre el Honor 400 y Galaxy A56 de Samsung. | Foto: Daniel Robles Vives/Líbero
Desde que se alejó definitivamente de Huawei, la marca china Honor se ha convertido en un referente en el mercado de los smartphones de gama media, puesto que sus últimos modelos no solo son potentes, sino también tienen funciones con Inteligencia Artificial y manejan un precio bajo. Este es el caso del Honor 400 5G, un teléfono que resalta por su potente procesador y cámaras de 200MP.

Por su parte, Samsung ha demostrado que desarrolla algunos de los mejores teléfonos de gama media y el nuevo Galaxy A56 5G se ha convertido en la mejor apuesta de la marca coreana, la cual presentó este equipo con las 3B de bueno, bonito y barato.

¿Cuál de estos dos teléfonos será la mejor comprar para este 2025? ¿El Honor 400 o el Galaxy A56? En esta nota hemos elaborado un cuadro con las especificaciones que deberás considerar antes de comprarlo. Además te daremos el precio que tienen y todas sus especificaciones.

Honor 400 vs. Galaxy A56: versus de especificaciones

Para saber cuál de estos teléfonos es mejor, tenemos que recurrir a la comparación y este cuadro te ayudara a diferenciar detalles como pantalla, batería, cámaras, almacenamiento, entre otros detalles de estos dos smartphones de Honor y Samsung, respectivamente. Tú podrás sacar tus propias conclusiones sobre cuál realmente vale la pena.

CaracterísticasHONOR 400 5GGalaxy A56 5G de Samsung
Dimensiones 156x5 x 74,6 x 7,3 mm 162,2 x 77,5 x 7,4 mm
Peso184 g198 g
Pantalla y dimensiones OLED de 6,55 pulgadas
460 píxeles por pulgada
Brillo de hasta 5.000 nits
120 Hz de tasa de refresco 		Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz
Resolución y densidad Resolución FullHD+ de 2.736 x 1.264 pixeles1.080 x 2.340 píxeles
Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Exynos 1580
Memoria RAM12 GB8 GB/12GB
Sistema operativoAndroid 15Android 15 One UI 7.0
Almacenamiento interno512 GB256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
CámarasPrincipal: 200 MP f/1,9 con OIS
Gran angular: 12 MP f/2,2 con campo de visión de 112º
Cámara frontal:  50 MP
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx
Batería5300 mAh
Carga rápida de 66W		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0
PrecioS/ 1485S/ 1,550
Otros detalles Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Certificación IP65 contra el agua y el polvo
Lector de huellas en pantalla 		Sensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

