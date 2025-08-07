Honor 400 vs. Galaxy A56: dos de los teléfonos más potentes de 2025 se enfrentan y solo uno será tu mejor inversión
Estos dos smartphones son algunos de los mejores gama media que se han lanzado este año. Pero, ¿cuál es mejor? Conoce sus características en este versus extremo.
Desde que se alejó definitivamente de Huawei, la marca china Honor se ha convertido en un referente en el mercado de los smartphones de gama media, puesto que sus últimos modelos no solo son potentes, sino también tienen funciones con Inteligencia Artificial y manejan un precio bajo. Este es el caso del Honor 400 5G, un teléfono que resalta por su potente procesador y cámaras de 200MP.
Por su parte, Samsung ha demostrado que desarrolla algunos de los mejores teléfonos de gama media y el nuevo Galaxy A56 5G se ha convertido en la mejor apuesta de la marca coreana, la cual presentó este equipo con las 3B de bueno, bonito y barato.
¿Cuál de estos dos teléfonos será la mejor comprar para este 2025? ¿El Honor 400 o el Galaxy A56? En esta nota hemos elaborado un cuadro con las especificaciones que deberás considerar antes de comprarlo. Además te daremos el precio que tienen y todas sus especificaciones.
Honor 400 vs. Galaxy A56: versus de especificaciones
Para saber cuál de estos teléfonos es mejor, tenemos que recurrir a la comparación y este cuadro te ayudara a diferenciar detalles como pantalla, batería, cámaras, almacenamiento, entre otros detalles de estos dos smartphones de Honor y Samsung, respectivamente. Tú podrás sacar tus propias conclusiones sobre cuál realmente vale la pena.
|Características
|HONOR 400 5G
|Galaxy A56 5G de Samsung
|Dimensiones
|156x5 x 74,6 x 7,3 mm
|162,2 x 77,5 x 7,4 mm
|Peso
|184 g
|198 g
|Pantalla y dimensiones
| OLED de 6,55 pulgadas
460 píxeles por pulgada
Brillo de hasta 5.000 nits
120 Hz de tasa de refresco
|Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz
|Resolución y densidad
|Resolución FullHD+ de 2.736 x 1.264 pixeles
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
|Exynos 1580
|Memoria RAM
|12 GB
|8 GB/12GB
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 15 One UI 7.0
|Almacenamiento interno
|512 GB
|256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
|Cámaras
|Principal: 200 MP f/1,9 con OIS
Gran angular: 12 MP f/2,2 con campo de visión de 112º
Cámara frontal: 50 MP
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx
|Batería
|5300 mAh
Carga rápida de 66W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0
|Precio
|S/ 1485
|S/ 1,550
|Otros detalles
| Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Certificación IP65 contra el agua y el polvo
Lector de huellas en pantalla
|Sensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth
