Es el Samsung más completo que puedes comprar por 200 dólares: pantalla AMOLED de 120Hz, 1TB y 6 años de actualización

Samsung es una de las marcas más diversas que existen, ya que si bien tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra, lo cierto es que también ha lanzado algunos smartphones de gama de entrada, los cuales superan las expectativas por su increíble performance.

Hace solo algunos días, la firma asiática ha presentado uno de los smartphones que posiblemente sean uno de los más vendidos este 2025 y este es el Galaxy A17 5G, un teléfono con gran capacidad y un precio que no supera los 900 soles, es decir unos 200 a 230 dólares. ¿Qué características tiene?

Para empezar debes saber que el Galaxy A17 5G tiene una pantalla de gran calidad: tecnología Super AMOLED con 6.7 pulgadas, resolución 1080 x 2340px y una tasa de refresco de 120Hz, además de una protección Gorilla Glass Victus.

Si bien el Galaxy A17 5G no es demasiado potente, tiene un procesador Exynos 1330, además de 8GB de RAM y 256GB de memoria, la cual puede llegar hasta 1 Terabyte con una microSD. Por si fuera poco, tiene una batería de 5000 mAh y carga de 25W.

Colores del Galaxy A17 5G. Foto: Samsung.

Por si fuera poco, este Galaxy A17 5G llega con un sistema de cámaras: lente 50MP con OIS, lente gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. No solo podrás grabar en 1080px a 60fps, sino tamar fotografias en alta resolución.

¿Qué precio tiene el Galaxy A17 5G? Pues bien, solo deberás tener unos 250 dólares para comprarlo, puesto que este Samsung cuesta 900 soles en el mercado peruano. ¿Qué te parece?