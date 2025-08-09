- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
Es el Samsung más completo que puedes comprar por 200 dólares: pantalla AMOLED de 120Hz, 1TB y 6 años de actualización
Samsung acaba de lanzar uno de los teléfonos más baratos y potentes que puedes conseguir. No solo tiene pantalla fluida, su procesador es gamer y tiene gran capacidad.
Samsung es una de las marcas más diversas que existen, ya que si bien tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra, lo cierto es que también ha lanzado algunos smartphones de gama de entrada, los cuales superan las expectativas por su increíble performance.
Hace solo algunos días, la firma asiática ha presentado uno de los smartphones que posiblemente sean uno de los más vendidos este 2025 y este es el Galaxy A17 5G, un teléfono con gran capacidad y un precio que no supera los 900 soles, es decir unos 200 a 230 dólares. ¿Qué características tiene?
PUEDES VER: Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
Para empezar debes saber que el Galaxy A17 5G tiene una pantalla de gran calidad: tecnología Super AMOLED con 6.7 pulgadas, resolución 1080 x 2340px y una tasa de refresco de 120Hz, además de una protección Gorilla Glass Victus.
Si bien el Galaxy A17 5G no es demasiado potente, tiene un procesador Exynos 1330, además de 8GB de RAM y 256GB de memoria, la cual puede llegar hasta 1 Terabyte con una microSD. Por si fuera poco, tiene una batería de 5000 mAh y carga de 25W.Colores del Galaxy A17 5G. Foto: Samsung.
Por si fuera poco, este Galaxy A17 5G llega con un sistema de cámaras: lente 50MP con OIS, lente gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. No solo podrás grabar en 1080px a 60fps, sino tamar fotografias en alta resolución.
¿Qué precio tiene el Galaxy A17 5G? Pues bien, solo deberás tener unos 250 dólares para comprarlo, puesto que este Samsung cuesta 900 soles en el mercado peruano. ¿Qué te parece?
- 1
Los 5 celulares Samsung bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus
- 2
Este Xiaomi pasa por encima al Motorola Edge 50 Pro | Pantalla de 144 Hz, carga en 15 minutos y 1 TB de almacenamiento
- 3
Los mejores 5 celulares Samsung a buen precio en 2025 que superen en todo a los iPhone
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90