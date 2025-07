Confirmado por la TSA: usuarios de smartphones no deben utilizar estas redes por una razón polémica

Las redes Wi-Fi públicas, aunque son bastante útiles en un mundo digitalizado, también traen consigo varios peligros. La TSA de Estados Unidos ha advertido sobre los riesgos de utilizarlas, especialmente cuando se realizan compras en línea o se comparten datos personales. Algunos de los principales peligros incluyen el robo de información a través de puertos USB públicos y la posibilidad de que los hackers usen estas redes para acceder a datos privados.

TSA advierte que usuarios de smartphones no deben usar estas redes

De acuerdo con Forbes, la TSA alertó sobre el peligro de conectar dispositivos a puertos USB públicos, como los que se encuentran en aeropuertos y centros comerciales. Este tipo de conexión puede ser un vector para el robo de datos. "Así que, cuando estés en un aeropuerto, no conectes tu teléfono directamente a un puerto USB", advierte la TSA. En su lugar, recomiendan llevar un cargador o batería externa compatible.

Es crucial tener precaución al conectarse a redes no confiables.

El uso de Wi-Fi público también ha sido objeto de debate entre los expertos en ciberseguridad. Aunque la mayoría del tráfico de datos está cifrado, la TSA aconseja no utilizar redes Wi-Fi gratuitas, especialmente al realizar compras en línea. "Nunca introduzcas información confidencial mientras usas Wi-Fi no seguro", enfatiza la agencia. Esto resalta la importancia de ser cauteloso al conectarse a redes que no son de confianza.

Reglas de oro para conectarse de manera segura

Si decides conectarte a una red Wi-Fi pública, es fundamental seguir ciertas reglas para garantizar tu seguridad:

Deshabilita la conexión automática a redes Wi-Fi públicas o desconocidas.

No descargues software ni proporciones datos que no sean una dirección de correo electrónico en portales cautivos.

Asegúrate de que todas las conexiones del sitio web estén cifradas; verifica que el candado esté visible.

Verifica cuidadosamente el identificador de la red Wi-Fi antes de unirte.

Uso de VPN para mayor seguridad

Las VPN (redes privadas virtuales) pueden ofrecer una capa adicional de seguridad al conectarse a redes públicas. Sin embargo, es crucial elegir una VPN de pago y de buena reputación. Las VPN gratuitas o de origen dudoso pueden ser más peligrosas que no usar ninguna. La seguridad de tu información personal debe ser siempre la prioridad.