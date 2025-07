Radical medida. Sí eres uno de los que usa cápsulas de café para poder disfrutar de tu día, es muy importante que reconsideres tu elección. Recientemente, New Mexico Pinon Coffee confirmó el retiro de sus cápsulas de café de un solo uso, que vienen en paquetes de 10 unidades y se distribuyen en todo EE. UU. Esta decisión se ha llevado a cabo por un defecto que podría provocar grandes consecuencias. AQUÍ todo lo que debes saber.

¿Qué producto de Walmart y Costco ha sido retirado por peligroso defecto de fabricación?

'Nj.com' y otros medios internacionales informaron que, hace poco, el Mexico Pinon Coffee emitió el retiro del mercado inmediato para una de sus líneas de cápsulas de café más conocidas, esto debido a un defecto de fabricación.

¿Qué producto de Walmart y Costco ha sido retirado por peligroso defecto de fabricación?

El producto afectado es el Café de Piñón Oscuro, presentado en tazas individuales de 10 unidades, con fecha de caducidad del 8 de mayo de 2026 y código de lote 251749. Vale mencionar que el problema para esta fuerte acción se originó en la tinta utilizada en las tazas, que podría filtrarse al ser expuesta a altas temperaturas.

Hasta ahora, no se han reportado casos de enfermedades ni reacciones adversas relacionadas con este incidente. Asimismo, Newsweek. informó que este producto fue distribuido a nivel nacional y se encuentra en las tiendas más conocidas del país, tales como Walmart, Costco y Kroger. No obstante, no se brindó más datos al respecto.

Advertencia para consumidores del Café de Piñón Oscuro

Por otro lado, es bueno saber que los consumidores que tengan en sus manos estos productos deberán de botarlos lo más pronto posible o, en todo caso, devolverlos al lugar donde los adquirieron, pues confirmaron un reembolso completo tras fallas en este café.

Además, los clientes tengan preguntas o deseen hacer algún reclamo, deben comunicarse con New Mexico Pinon Coffee llamando al (505) 298-1964 o comunicarse con su página web.