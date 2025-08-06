- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 7 de agosto: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este jueves 7 de agosto. Continúa la Europa League, la Copa de Brasil, Leagues Cup y Liga Argentina.
Este jueves 7 de agosto se vive una jornada intensa de fútbol en vivo. La Europa League continúa con duelos clave rumbo a la fase final. Además, tenemos Copa de Brasil y la Leagues Cup que ofrecen cruces emocionantes. Además, la Liga Argentina también suma partidos que prometen alto nivel competitivo. Aquí te dejamos la programación de partidos en vivo junto a los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Lincoln Red Imps vs Noah
|11:00
|Fredrikstad vs Midtjylland
|11:30
|CFR Cluj vs Sporting Braga
|11:30
|AEK Larnaca vs Legia Warszawa
|12:00
|Häcken vs Brann
|12:30
|PAOK vs Wolfsberger AC
|13:00
|Zrinjski vs Breidablik
|13:00
|Panathinaikos vs Shakhtar Donetsk
|13:30
|Servette vs Utrecht
|14:30
|FCSB vs Drita
Partidos de hoy en Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Milsami vs Virtus
|11:00
|Kauno Žalgiris vs Arda
|11:00
|Rosenborg vs Hammarby
|11:00
|Araz vs Omonia Nicosia
|11:00
|Aris vs AEK Athens
|11:30
|Baník Ostrava vs Austria Wien
|12:00
|Riga vs Beitar Jerusalem
|12:00
|Silkeborg vs Jagiellonia Białystok
|12:00
|Viking vs İstanbul Başakşehir
|12:00
|AIK vs Győri ETO
|13:00
|AZ vs Vaduz
|13:00
|Olimpija vs Egnatia Rrogozhinë
|13:00
|Anderlecht vs Sheriff
|13:00
|Levski Sofia vs Sabah
|13:00
|Víkingur vs Linfield
|13:00
|Sparta Praha vs Ararat-Armenia
|13:00
|Polessya vs Paksi SE
|13:00
|Differdange 03 vs Levadia
|13:15
|Lausanne Sport vs Astana
|13:30
|Ballkani vs Shamrock Rovers
|13:30
|Lugano vs Celje
|13:30
|CSU Craiova vs Spartak Trnava
|13:45
|Víkingur Reykjavík vs Brøndby
|13:45
|St Patrick's vs Beşiktaş
|14:00
|Larne vs Santa Clara
|14:00
|Raków Częstochowa vs Maccabi Haifa
|14:00
|Partizan vs Hibernian
|14:00
|Rapid Wien vs Dundee United
|14:00
|Hajduk Split vs Dinamo City
Partidos de hoy en Leagues Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Cincinnati vs Guadalajara
|MLS Season Pass, SiriusXM FC
|18:30
|New York RB vs Juárez
|MLS Season Pass
|18:30
|Monterrey vs Charlotte
|MLS Season Pass, Fox Sports1
|19:30
|Cruz Azul vs Colorado Rapids
|MLS Season Pass, TUDN, Nu9ve
|22:15
|LA Galaxy vs Santos Laguna
|MLS Season Pass, Fox Sports 1
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Godoy Cruz vs Gimnasia La Plata
|TyC Sports, ESPN Premium
|17:00
|San Lorenzo vs Vélez Sarsfield
|TyC Sports, TNT Sports
|19:00
|Estudiantes vs Independiente
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Unión Magdalena vs Deportivo Pasto
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|20:10
|Boyacá Chicó vs La Equidad
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Baños Ciudad de Fuego vs Deportivo Cuenca
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Managua vs Alajuelense
|Disney+, Fox Soccer Plus
|21:00
|Municipal vs Sporting San Miguelito
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Jaguares de Córdoba vs Medellín
|Fanatiz
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
