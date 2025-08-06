0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 7 de agosto: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este jueves 7 de agosto. Continúa la Europa League, la Copa de Brasil, Leagues Cup y Liga Argentina.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 7 de agosto
Programación de partidos en vivo para este jueves 7 de agosto | FOTO: LIBERO
Este jueves 7 de agosto se vive una jornada intensa de fútbol en vivo. La Europa League continúa con duelos clave rumbo a la fase final. Además, tenemos Copa de Brasil y la Leagues Cup que ofrecen cruces emocionantes. Además, la Liga Argentina también suma partidos que prometen alto nivel competitivo. Aquí te dejamos la programación de partidos en vivo junto a los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Lincoln Red Imps vs Noah
11:00Fredrikstad vs Midtjylland
11:30CFR Cluj vs Sporting Braga
11:30AEK Larnaca vs Legia Warszawa
12:00Häcken vs Brann
12:30PAOK vs Wolfsberger AC
13:00Zrinjski vs Breidablik
13:00Panathinaikos vs Shakhtar Donetsk
13:30Servette vs Utrecht
14:30FCSB vs Drita

Partidos de hoy en Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Milsami vs Virtus
11:00Kauno Žalgiris vs Arda
11:00Rosenborg vs Hammarby
11:00Araz vs Omonia Nicosia
11:00Aris vs AEK Athens
11:30Baník Ostrava vs Austria Wien
12:00Riga vs Beitar Jerusalem
12:00Silkeborg vs Jagiellonia Białystok
12:00Viking vs İstanbul Başakşehir
12:00AIK vs Győri ETO
13:00AZ vs Vaduz
13:00Olimpija vs Egnatia Rrogozhinë
13:00Anderlecht vs Sheriff
13:00Levski Sofia vs Sabah
13:00Víkingur vs Linfield
13:00Sparta Praha vs Ararat-Armenia
13:00Polessya vs Paksi SE
13:00Differdange 03 vs Levadia
13:15Lausanne Sport vs Astana
13:30Ballkani vs Shamrock Rovers
13:30Lugano vs Celje
13:30CSU Craiova vs Spartak Trnava
13:45Víkingur Reykjavík vs Brøndby
13:45St Patrick's vs Beşiktaş
14:00Larne vs Santa Clara
14:00Raków Częstochowa vs Maccabi Haifa
14:00Partizan vs Hibernian
14:00Rapid Wien vs Dundee United
14:00Hajduk Split vs Dinamo City

Partidos de hoy en Leagues Cup

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Cincinnati vs GuadalajaraMLS Season Pass, SiriusXM FC
18:30New York RB vs JuárezMLS Season Pass
18:30Monterrey vs CharlotteMLS Season Pass, Fox Sports1
19:30Cruz Azul vs Colorado RapidsMLS Season Pass, TUDN, Nu9ve
22:15LA Galaxy vs Santos LagunaMLS Season Pass, Fox Sports 1

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Godoy Cruz vs Gimnasia La PlataTyC Sports, ESPN Premium
17:00San Lorenzo vs Vélez SarsfieldTyC Sports, TNT Sports
19:00Estudiantes vs IndependienteTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Unión Magdalena vs Deportivo PastoRCN Nuestra Tele, Win Sports
20:10Boyacá Chicó vs La EquidadRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Baños Ciudad de Fuego vs Deportivo CuencaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Managua vs AlajuelenseDisney+, Fox Soccer Plus
21:00Municipal vs Sporting San MiguelitoDisney+

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Jaguares de Córdoba vs MedellínFanatiz

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

