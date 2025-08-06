Cruz Azul vs Colorado Rapids EN VIVO: horario y dónde ver por la Leagues Cup 2025

Todo listo para vivir un prometedor encuentro entre Cruz Azul vs Colorado Rapids este jueves 7 de agosto, válido por la tercera fecha de la Leagues Cup 2025 en el Dignity Health Sports Park. El choque se jugará a partir de las 19:30 horas de Perú. Además, podrás seguir todas las incidencias vía canal 9, Apple TV GRATIS y MLS Season Pass.

Antesala del partido Cruz Azul vs Colorado Rapids por la Leagues Cup 2025

Cruz Azul, campeón de la Leagues Cup 2019 llega a esta cita luego de lograr un empate de 1-1 contra LA Galaxy por la reciente jornada de la fase de grupos del certamen. Sin embargo, sobre los doce pasos, la 'Máquina Cementera' dio el golpe de autoridad y venció 8-7 a su rival de turno; resultado que les da confianza de cara a su próximo desafío.

Cabe resaltar que, el conjunto mexicano va por su revancha en esta nueva edición del torneo, después de quedarse en los octavos de final del anterior torneo frente a Mazatlán. Para eso, el técnico Nicolás Larcamón ya tiene su mejor estrategia para seguir por la senda del triunfo.

Cruz Azul se verá las caras ante Colorado Rapids

De otro lado, Colorado Rapids sí viene de sufrir una dura derrota de 2-1 contra Tijuana. Ahora, los norteamericanos ya pasaron la página y se enfocan nuevamente en volver a ganar en esta competición luego de haber debutado con un triunfo de 2-1 ante Santos Laguna.

En la actualidad, el equipo de la MLS tiene la consigna de ser el semifinalista de la Leagues Cup 2024, y lucharán hasta la última jornada para no quedarse en el camino y tratar de firmar su pase a la otra llave.

Colorado Rapids va por un triunfo ante Cruz Azul

¿Cuándo juega Cruz Azul vs Colorado Rapids?

De acuerdo a la programación, Cruz Azul y Colorado Rapids se verán las caras este jueves 7 de agosto por la tercera jornada de la Leagues Cup 2025 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Cruz Azul jugará ante Colorado Rapids por la Leagues Cup 2025

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Colorado Rapids?

El partidazo entre las escuadras de Cruz Azul vs Colorado Rapids por la Leagues Cup 2025, quedó programado a partir de las 19:30 horas de Perú o las 20:30 horas de Estados Unidos.

México: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Estados Unidos (Florida, Washington y Nueva York): 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Colorado Rapids?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido, Cruz Azul vs Colorado Rapids por la Leagues Cup 2025, a través de las señales canal 9, Apple TV GRATIS y MLS Season Pass.

Argentina: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Internacional: Bet365

Perú: MLS Season Pass

México: MLS Season Pass, TUDN en vivo, TUDN, ViX, Nu9ve

USA: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass

Cruz Azul vs Colorado Rapids: alineaciones posibles

Cruz Azul : Mier, Ditta, Lira, Piovi, Faravelli, Rivero, Rodríguez, Paradela, Bogusz, Rotondi, Sepúlveda.

: Mier, Ditta, Lira, Piovi, Faravelli, Rivero, Rodríguez, Paradela, Bogusz, Rotondi, Sepúlveda. Colorado Rapids: Steffen, Maxsø, Murphy, Traves, Rosenberry, Bassett, Frederick, Harris, Ku-DiPietro, Yapi, Rafael Navarro

Cruz Azul vs Colorado Rapids: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Cruz Azul parte como favorito sobre Colorado Rapids por la Leagues Cup 2025. Entérate cuánto pagan las casas de apuestas.

Casas de Apuestas Cruz Azul Empate Colorado Rapids Betsson 2.05 3.65 3.25 Betano 2.02 3.75 3.50 Bet365 2.00 3.75 3.30 1XBET 2.05 3.72 3.29

Cruz Azul: últimos 5 partidos

LA Galaxy 1-1 Cruz Azul

Cruz Azul 0-7 Seattle Sounders

Cruz Azul 4-1 León

Atlas 3-3 Cruz Azul

Cruz Azul 0-0 Mazatlán

Colorado Rapids: últimos 5 partidos

Colorado Rapids 1-2 Tijuana

Colorado Rapids 2-1 Santos Laguna

Philadelphia Union 3-1 Colorado Rapids

Seattle Sounders 3-3 Colorado Rapids

Colorado Rapids 3-0 Vancouver Whitecups

¿Dónde jugarán Cruz Azul vs Colorado Rapids?

El Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, será el escenario principal del duelo entre Cruz Azul vs Colorado Rapids por la tercera fecha de la Leagues Cup 2025. Aquel recinto deportivo tiene la capacidad para albergar un aproximado de 27.000 hinchas.