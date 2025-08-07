¿Lionel Messi jugará con Inter Miami los cuartos de final de la Leagues Cup?

Inter de Miami aseguró su clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer a Puma, sin contar en la alineación con Lionel Messi, debido a una lesión muscular menor en la pierna. El club comunicó mensaje alentador señalando que el grado de afección es leve, por lo que se espera que el astro argentino regrese al campo para los playoffs, dado que contará con más de una semana de pausa para su recuperación.

¿Lionel Messi jugará con Inter Miami los cuartos de final de la League Cup?

La presencia de Lionel Messi se ha vuelto fundamental para el Inter Miami FC más allá de las talentosas jugadas que brinda en el campo. El delantero ha demostrado liderazgo para encaminar a los objetivos del equipo, apoyando a sus compañeros en diversas ocasiones y generar momentos trascendentales con la afición. De modo que no contar con el campeón del mundo desata diversas interrogantes sobre la situación que atraviesa.

El astro argentino formó parte del once titular al debut de la competencia contra los Atlas, que terminó en victoria local, y en el empate frente a Nexaca. En los minutos iniciales de aquel partido, Messi sintió molestias en la parte baja, solicitando su cambio. Aquella acción generó preocupación entre los presentes, esperando los resultados de la prueba médica para determinar la magnitud del daño.

Para tranquilidad del ocho veces ganador del Balón de Oro, el Inter informó que Messi padece de una lesión muscular en la pierna derecha, aunque no manifiesta peligro alarmante, dado que se menciona que es leve. "Su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento", se lee en el comunicado. Asimismo, el entrenador Mascherano afirmó que el delantero es especial y normalmente se recupera rápido de las lesiones.

Según estudios médicos, el plazo de recuperación de este tipo de este tipo de afectación puede ser de 3 días hasta de 3 semanas, ya que variará según el tratamiento y la respuesta del cuerpo. Siendo así, es probable que esté listo para los cuartos de final de la League Cup, a disputarse a partir del 19 de agosto.

Lionel Messi, ausente en la lista de nominaciones al Balón de Oro

Se confirmó la lista de los 30 nominados al premio del Balón de Oro 2025 en la categoría masculina, y para novedad Lionel Messi nuevamente quedó descartado de la convocatoria. La última vez que participó en este certamen de élite fue en 2023, cuandó logró coronarse por octava vez.