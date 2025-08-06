Monterrey vs Charlotte EN VIVO: cuándo juega, a qué hora y dónde ver MLS Season Pass

La Leagues Cup 2025 llega a su última jornada en fase de grupos, y el duelo entre Monterrey y Charlotte FC marcará el cierre de participación para ambos equipos, que ya no tienen opciones de avanzar a la siguiente ronda. Aun así, los dos clubes buscarán despedirse con un triunfo que salve el orgullo y les permita cerrar con mejores sensaciones.

¿Cómo llega Rayados de Monterrey?

Rayados viene de sumar dos unidades en sus primeros encuentros: cayó 3-2 ante Cincinnati y luego igualó 1-1 con New York Red Bulls, aunque logró imponerse en la tanda de penales. Su figura más influyente hasta el momento ha sido Sergio Canales, autor de dos goles y pieza clave en la ofensiva del equipo dirigido por Domenec Torrent.

¿Cómo llega Charlotte?

Por el lado de Charlotte FC, el equipo estadounidense también llega eliminado tras caer por penales ante Chivas de Guadalajara, luego de un vibrante 2-2 en el tiempo reglamentario. Con solo un punto en la tabla y sin margen de recuperación, los de Carolina del Norte apostarán por cerrar la campaña con una victoria. Su atacante Idan Toklomati Jorno ha sido el más destacado, marcando en el debut.

Monterrey vs Charlotte: posibles alineaciones

Monterrey: Luis Cárdenas, Victor Guzmán, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez, Jorge Rodriguez, Óliver Torres, Luis Reyes, Sergio Canales, Germán Berterame, Lucas Ocampos

Charlotte FC: David Bingham, Bill Tuiloma, Tim Ream, Andrew Privett, Jahkeele Marshall-Rutty, Brandt Bronico, Djibril Diani, Kerwin Vargas, Pep Biel, Liel Abada, Wilfried Zaha.

¿A qué hora juega Monterrey vs Charlotte?

El encuentro entre Monterrey vs Charlotte por la Leagues Cup 2025 está programado para dar inicio a las 19:30 horas de Estados Unidos (Miami), 18:30 de Perú y 17:30 de México. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica.

Costa Rica, México: 17:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 18:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 19:30 horas

Estados Unidos (Miami, Washington DC): 19:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 20:30 horas

¿Dónde ver Monterrey vs Charlotte EN VIVO?

La contienda futbolística entre Monterrey vs Charlotte será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA por MLS Season Pass de Apple TV vía streaming para Estados Unidos y Latinoamérica. Es preciso señalar que el compromiso no será televisado en México.

Argentina: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Canadá: MLS Season Pass, TSN5

Chile: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Costa Rica: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Francia: MLS Season Pass

México: MLS Season Pass

Micronesia: MLS Season Pass

Panamá: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Puerto Rico: NAICOM, Fox Sports 1, UniMás

EE. UU.: MLS Season Pass, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, FOX Sports App, Fox Sports 1, TUDN USA, UniMás

Venezuela: MLS Season Pass

¿Dónde juega Monterrey vs Charlotte?

El duelo entre Monterrey y Charlotte FC por la Leagues Cup 2025 se jugará en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos). Este moderno recinto es la casa del Charlotte FC y cuenta con una capacidad para más de 74,000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más imponentes del torneo.