- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Perú vs Puerto Rico
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Inter Miami vs Pumas
- Motorola
¡Vuelve a casa! Luis Abram firmará por Sporting Cristal para las próximas temporadas
El defensor peruano Luis Abram llegó a un acuerdo con Sporting Cristal en medio del interés mostrado por Alianza Lima. Hará dupla con Miguel Araujo.
Se volverá a vestir de celeste. Luis Abram aceptó la oferta de Sporting Cristal y se convertirá en el segundo refuerzo confirmado para disputar lo que resta del Torneo Clausura 2025 y luchar por el título nacional de la Liga 1.
De acuerdo a la información que dio a conocer el periodista argentino Cesar Luis Merlo, Luis Abram decidió aceptar la propuesta de Sporting Cristal, por lo que firmará en los próximos días un contrato para las próximos temporadas.Luis Abram regresa a Sporting Cristal
Luis Abram, habitual convocado a la selección peruana, es un refuerzo muy necesario para Cristal. El club pasó muchos apuros en el Apertura y, con la incorporación de Miguel Araujo, el club rimense no ha recibido goles en lo que va del Clausura. En esa línea, Paulo Autuori refuerza su zaga defensiva con futbolistas de peso, el cual dará un salto más de calidad.
Se espera que en los próximos días Cristal anuncie el regreso de Abram, quien también era pretendido por Alianza Lima. Como se recuerda, Franco Navarro precisó que le hicieron llegar una oferta, pero una llegada a Matute era muy complicado debido a varios factores.
Y con el fichaje de Luis Abram, el jugador que dejará Cristal en las próximas horas es Gianfranco Chávez. El defensor no cuenta con espacio en el Rímac, además, ya existe un acuerdo para que se vista de blanquiazul. Todo es cuestión de horas para que se confirmen estos traspasos.
Equipos donde jugó Luis Abram
- Sporting Cristal
- Vélez Sarsfield
- Granada
- Cruz Azul
- Atlanta
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90