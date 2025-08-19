Atención, inmigrantes: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha compartido información importante que deben tomar en cuenta los extranjeros que deseen realizar sus trámites migratorios en el país, esto mediante su plataforma en línea, dejando atrás el uso de las oficinas físicas.

Hace poco, la agencia estadounidense difundió un listado que promete facilitar aún más el proceso para los que prefieren realizar todos sus procesos desde la comodidad de sus hogares. ¿Qué beneficios recibirá este grupo de personas con aquella modalidad? Esto reveló USCIS públicamente.

Beneficios únicos para los que realicen trámites migratorios por internet

En Líbero, te contamos que, los inmigrantes que decidan optar por empezar sus trámites por internet, la entidad les responderá con beneficios muy llamativo. A continuación, te explicamos qué apoyo recibirás en esta modalidad virtual:

Beneficios únicos para los que realicen trámites migratorios por internet.

Los inmigrantes que opten por utilizar internet para llevar a cabo diversos trámites migratorios encontrarán en USCIS una serie de beneficios que mejorarán su experiencia.

A través de los dispositivos como teléfonos móviles, tabletas o computadoras, podrás acceder a su información personal de manera sencilla.

Asimismo, contarás con una guía detallada para completar los formularios. Con ello, cometerás menores errores comunes que podrían surgir al realizar el proceso de forma presencial.

La modalidad te brinda la flexibilidad de gestionar su tiempo al rellenar los documentos, con la opción de guardar borradores si no logran finalizar el trámite de inmediato.

Podrás realizar el pago de la tarifa de presentación de manera segura y sin complicaciones.

Eliminarás las largas esperas, recibiendo de forma inmediata la confirmación de su formulario enviado.

USCIS también permite la combinación de la modalidad física y online

Por otro lado, es bueno saber que, si en un primer momento se iniciaron los trámites de forma presencial, también se puede continuar el proceso de forma online.

"Aun si presenta su solicitud impresa, puede vincular su caso a su cuenta en línea", expresó la agencia. En tanto, con este procedimiento, se tendrá acceso para el estatus e historial del caso específico.