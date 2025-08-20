5 beneficios que inmigrantes indocumentados obtendrán SÍ O SÍ con la Green Card en Estados Unidos
Solicita y recibe tu Green Card o tarjeta de residencia permanente legal para que puedes alcanzar diversos beneficios con este nuevo estatus en EE. UU.
Obtener la Green Card representa un cambio radical en la vida de millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Más allá de la legalización de su estatus, brinda acceso a derechos clave que antes eran inaccesibles. Es una puerta abierta a nuevas oportunidades y estabilidad.
Con la residencia permanente, los beneficios no son opcionales: la ley garantiza ciertos derechos que mejoran la calidad de vida de forma inmediata. Desde la posibilidad de trabajar legalmente hasta el acceso a programas sociales, los cambios son significativos. Aquí te contamos cinco de ellos que recibirás sí o sí.
PUEDES VER: Ojo, Donald Trump: esta es la nueva orden de Claudia Sheinbaum sobre los agentes de seguridad estadounidenses en México
Cinco beneficios que puede obtener un inmigrante indocumentado en EE. UU.
Al ser un residente permanente legal; es decir, obtener la Green Card o tarjeta verde, puedes recibir diversos beneficios según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS). Estos son:
Posibilidad de solicitar la ciudadanía americana
Para ello, debes cumplir con una cantidad de años máxima y otros requisitos como la edad, buena conducta moral, idioma inglés, etc. Es así que al naturalizarte, gozarás de estos privilegios.
Acceso a beneficios sociales
Los titulares de la Green Card pueden ser elegibles para recibir beneficios del Seguro Social, Medicare y otros programas de asistencia social. Por lo que alcanzar dicho estatus te abre las puertas para todo esto.
Licencia de conducir
Si cuentas con la Green Card o tarjeta verde, puede solicitar la licencia de conducir en el estado en donde vivas o radiques.
Patrocinio familiar
Los residentes permanentes pueden solicitar la residencia para familiares cercanos, como cónyuges e hijos solteros, etc.
Acceso a educación
Los titulares de la tarjeta verde tienen derecho a asistir a escuelas públicas y otros beneficios.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90