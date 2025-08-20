0
5 beneficios que inmigrantes indocumentados obtendrán SÍ O SÍ con la Green Card en Estados Unidos

Solicita y recibe tu Green Card o tarjeta de residencia permanente legal para que puedes alcanzar diversos beneficios con este nuevo estatus en EE. UU.

Andrea Benavente
Estos son 5 beneficios que obtendrás con la Green Card.
Estos son 5 beneficios que obtendrás con la Green Card.
Obtener la Green Card representa un cambio radical en la vida de millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Más allá de la legalización de su estatus, brinda acceso a derechos clave que antes eran inaccesibles. Es una puerta abierta a nuevas oportunidades y estabilidad.

Con la residencia permanente, los beneficios no son opcionales: la ley garantiza ciertos derechos que mejoran la calidad de vida de forma inmediata. Desde la posibilidad de trabajar legalmente hasta el acceso a programas sociales, los cambios son significativos. Aquí te contamos cinco de ellos que recibirás sí o sí.

Cinco beneficios que puede obtener un inmigrante indocumentado en EE. UU.

Al ser un residente permanente legal; es decir, obtener la Green Card o tarjeta verde, puedes recibir diversos beneficios según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS). Estos son:

Posibilidad de solicitar la ciudadanía americana

Para ello, debes cumplir con una cantidad de años máxima y otros requisitos como la edad, buena conducta moral, idioma inglés, etc. Es así que al naturalizarte, gozarás de estos privilegios.

Acceso a beneficios sociales

Los titulares de la Green Card pueden ser elegibles para recibir beneficios del Seguro Social, Medicare y otros programas de asistencia social. Por lo que alcanzar dicho estatus te abre las puertas para todo esto.

Licencia de conducir

Si cuentas con la Green Card o tarjeta verde, puede solicitar la licencia de conducir en el estado en donde vivas o radiques.

Patrocinio familiar

Los residentes permanentes pueden solicitar la residencia para familiares cercanos, como cónyuges e hijos solteros, etc.

Acceso a educación

Los titulares de la tarjeta verde tienen derecho a asistir a escuelas públicas y otros beneficios.

AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

