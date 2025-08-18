- Hoy:
Consigue tu Green Card: esto puedes hacer mientras tu solicitud de tarjeta verde está pendiente con USCIS
Mientras esperas tu Green Card, hay varias acciones que puedes tomar para agilizar el proceso. Te contamos qué puedes hacer mientras tu solicitud está con USCIS.
Solicitar la Green Card es un proceso que puede llevar tiempo, pero no significa que debas quedarte esperando sin hacer nada. Existen pasos que puedes seguir para mejorar tus posibilidades de éxito.
Mientras tu solicitud de tarjeta verde está en proceso con USCIS, puedes realizar ciertos trámites, mantener tu estatus migratorio y prepararte para una eventual entrevista. Aquí te explicamos qué acciones son clave durante esta espera.
PUEDES VER: Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: 3 beneficios que consigues al autodeportarte mediante CBP Home
Esto puedes hacer mientras tu solicitud de tarjeta verde está pendiente con USCIS
De acuerdo con el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), esto puedes hacer mientras tu solicitud para la Green Card está en trámite con la agencia:
Actualización de tu dirección con USCIS
Es crucial que informes a USCIS si te mudas. Tienes un plazo de 10 días para actualizar tu dirección con ellos. Si no lo haces, podrías perder notificaciones importantes acerca de tu caso, lo cual podría retrasar tu proceso.
Tiempo de procesamiento y seguimiento del caso
Puedes verificar el tiempo promedio de procesamiento de tu Formulario I-485 para saber cuánto tiempo puede demorar el trámite en una oficina específica de USCIS. También puedes acceder a datos adicionales si solicitaste una tarjeta verde basada en el empleo.
Actualizaciones y viajes durante el proceso
Para obtener información sobre el estado de tu solicitud, puedes utilizar el número de recibo del Formulario I-485 en la página de estado del caso de USCIS. Si necesitas salir temporalmente de EE. UU. mientras tu solicitud está pendiente, asegúrate de obtener un permiso de viaje anticipado mediante el Formulario I-131.
