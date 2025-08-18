Excelentes noticias inmigrantes: beneficiarios con TPS podrán renovar su licencia de conducir en este estado

Buenas noticias para los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS). Ahora podrán renovar su licencia de conducir en este estado, lo que les permitirá seguir adelante con su vida cotidiana sin interrupciones.

Este cambio es un paso importante para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de TPS, quienes a menudo enfrentan obstáculos administrativos. Ahora, podrán contar con la validez de su licencia, una herramienta fundamental para acceder a trabajos y otros servicios esenciales.

Beneficiarios con TPS podrán renovar su licencia de conducir en este estado

De acuerdo con el anuncio del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados del estado de Florida, miles de inmigrantes hondureños, venezolanos, y nicaragüenses que cuenten con el Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán renovar su licencia de conducir para que sigan manejando sus vehículos dentro del estado y como un método de identificación también. Esto mientras se decide el futuro de dicho estatus.

En ese sentido, de acuerdo con los abogados de inmigración, los interesados deben ser sumamente cuidadosos al momento de reunir los documentos para presentar la solicitud. "Las personas que tengan la posibilidad de contar con un TPS o documento relacionado con su TPS hasta el 5 de febrero del 2025, pudiesen llevar a cabo este tipo de procesamiento", señaló el abogado de inmigración, Luis Victoria al Noticiero de Univisión.

¿Por qué es importante contar con una licencia de conducir en EE. UU.?

Tener una licencia de conducir en Estados Unidos es esencial para moverse con libertad y mantener la independencia, ya que permite acceder a trabajo, educación y atención médica. Asimismo, es un requisito legal para conducir de manera segura y cumplir con las normativas locales.