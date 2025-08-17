- Hoy:
Cuidado inmigrantes: este es el nuevo centro de detención de extranjeros en base militar en Texas
Un nuevo centro de detención de inmigrantes ha abierto en la base militar Fort Bliss, en Texas. Preocupación por las condiciones y el respeto al debido proceso.
En Texas, se inauguró un centro de detención para migrantes en la base militar Fort Bliss, destinado a albergar a personas en proceso de deportación. Este centro podría albergar a hasta mil migrantes, según autoridades. La llegada de un bus con decenas de detenidos marca el inicio de su funcionamiento
Este es el nuevo centro de detención de extranjeros en base militar en Texas
El pasado 17 de agosto se inauguró un nuevo centro de detención para migrantes en la base militar Fort Bliss, en El Paso, Texas. Este sábado, un bus con decenas de personas llegó al lugar, marcando el inicio de su funcionamiento.
La nueva base militar en Fort Bliss se encuentra fuertemente vigilada y cuenta con diversos puntos de inspección. Siendo la entrada y salida de vehículos constantes, y se puede observar unas carpas blancas que albergarán a unos 1000 inmigrantes sujetos a deportación de EE. UU.
Recientemente, se pudo ver a un autobús con decenas de personas a bordo ingresar al centro de detención. En tanto, uno de los senadores republicanos, luego de recorrer el lugar, señaló que solo se detendrán en dicho centro a adultos acusados o condenados de delitos.
Otros centros de detención en EE. UU.
En Estados Unidos, hay diversos centros de detención para migrantes, administrados tanto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como por compañías privadas. Entre los más conocidos se encuentran el Centro de Detención de Otay Mesa y el de Adelanto, ambos en California. Estos lugares han generado controversia por las condiciones de reclusión y las denuncias de abusos.
