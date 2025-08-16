- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
¡Alerta! Se desatan protestas en la ciudad de Washington DC tras nueva orden del gobierno de Donald Trump
Con el fin de disminuir la violencia en la capital de EE. UU., Trump desplegó más de 500 soldados por las calles; sin embargo, dicha acción no fue bien recibida.
La ciudad de Washington DC en Estados Unidos está siendo escenario de intensas protestas tras una reciente orden emitida por el presidente Donald Trump que involucra a los militares de la Guardia Nacional. Por lo que, manifestantes salieron a las calles expresando su rechazo a la nueva medida, que consideran perjudicial para ciertos grupos.
PUEDES VER: Alerta inmigrantes indocumentados en EE. UU.: ICE planea realizar esta drástica acción para aumentar sus procesos de detención
Protestas en la ciudad de Washington DC por Guardia Nacional en Washington DC
Tras la presencia de los militares de la Guardia Nacional en las calles de la ciudad Washington DC, diversos manifestantes salieron a las calles, expresando el temor que sienten de salir a los exteriores, calificándolo como un caos. Como se sabe, más de 700 soldados se encuentran patrullando por mandato del presidente de EE. UU., Donald Trump, con el objetivo de liberar a los residentes de los actos vandálicos y ola de crímenes.
"Estamos viviendo un caos", "Es terrible, no necesitamos a los agentes en Washington DC", fueron algunas de las declaraciones de quienes radican en Washington DC, al medio de comunicación de Univision Noticias. En tanto, la administración Trump ha señalado que la Guardia Nacionale es necesaria para combatir el crimen y hacer de la ciudad un lugar seguro.
"Anuncio una medida histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y peores cosas", afirmó Donald Trump mediante una conferencia de prensa en la Casa Blanca para luego anunciar la militarización de la Guardia Nacional en las calles de Washington DC.
¿Cuál es la función de la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional puede ser movilizada para colaborar en operaciones fronterizas, ofreciendo apoyo en tareas logísticas y de monitoreo. Y aunque no posee facultades para realizar detenciones migratorias, su rol principal es respaldar las labores de agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza.
- 1
Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
- 2
Alerta, clientes de Walmart, Amazon y Target | Retiran del mercado 100.000 botellas de bebidas con gas por riesgo de explosión
- 3
Tragedia en Target | Estas son las duras declaraciones de hombre que asesinó a joven trans, adulto mayor y bebé en tienda: "Soy Jesús"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90