- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Lamentables noticias inmigrantes: agentes del ICE arrestan a un hombre cerca de la escuela de su hijo
Un inmigrante fue detenido por agentes del ICE cerca de la escuela de su hijo, generando preocupación y temor en la comunidad local.
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó con el arresto de un hombre en las cercanías de una escuela. El hecho ocurrió cuando el padre se encontraba dejando a su hijo, lo que causó alarma entre otros padres y vecinos. Organizaciones defensoras de inmigrantes calificaron el acto como preocupante y desmedido.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes: este es el requisito que Donald Trump revisará con mayor rigurosidad para la ciudadanía americana
Agentes del ICE arrestan a un hombre cerca de la escuela de su hijo
A menos de media cuadra del centro de estudios de la primaria de su hijo, un hombre fue sacado sorpresivamente de su su propio auto por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esto ocurrió en el barrio de Linda Vista, ubicado en la ciudad de San Diego en California.
Dicho incidente generó terror entre los demás padres inmigrantes de la escuela, ya que temen ser arrestados por agentes del ICE y optaron por no llevar a sus hijos a clases al dìa siguiente. Cabe precisar que este operativo migratorio se dio en el cuarto día del regreso a clases luego de las vacaciones de verano.
En tanto, el propio distrito escolar de San Diego señaló que el menor se quedó esperando a su padre y tras no venir, llamarona a su madre por intermedio de la directora del centro de estudios.
Respuesta de ICE
Por su parte, el medio de comunicación de Noticias Telemundo intentó comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el arresto, pero no se obtuvo respuesta, por lo que todavía se sigue esperando el pronunciamiento sobre esta cultura.
Se teme que aumenten el temor entre las familias inmigrantes y afecten la confianza en las instituciones. ICE aún no ha emitido una declaración oficial sobre las circunstancias del arresto.
- 1
Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
- 2
Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
- 3
Influencer latina es capturada por ICE mientras realizaba una transmisión en vivo en Los Ángeles
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90