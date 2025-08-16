Lamentables noticias inmigrantes: agentes del ICE arrestan a un hombre cerca de la escuela de su hijo

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó con el arresto de un hombre en las cercanías de una escuela. El hecho ocurrió cuando el padre se encontraba dejando a su hijo, lo que causó alarma entre otros padres y vecinos. Organizaciones defensoras de inmigrantes calificaron el acto como preocupante y desmedido.

Agentes del ICE arrestan a un hombre cerca de la escuela de su hijo

A menos de media cuadra del centro de estudios de la primaria de su hijo, un hombre fue sacado sorpresivamente de su su propio auto por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esto ocurrió en el barrio de Linda Vista, ubicado en la ciudad de San Diego en California.

Dicho incidente generó terror entre los demás padres inmigrantes de la escuela, ya que temen ser arrestados por agentes del ICE y optaron por no llevar a sus hijos a clases al dìa siguiente. Cabe precisar que este operativo migratorio se dio en el cuarto día del regreso a clases luego de las vacaciones de verano.

En tanto, el propio distrito escolar de San Diego señaló que el menor se quedó esperando a su padre y tras no venir, llamarona a su madre por intermedio de la directora del centro de estudios.

Respuesta de ICE

Por su parte, el medio de comunicación de Noticias Telemundo intentó comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el arresto, pero no se obtuvo respuesta, por lo que todavía se sigue esperando el pronunciamiento sobre esta cultura.

Se teme que aumenten el temor entre las familias inmigrantes y afecten la confianza en las instituciones. ICE aún no ha emitido una declaración oficial sobre las circunstancias del arresto.