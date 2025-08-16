- Hoy:
Ojo, inmigrantes: este es el requisito que Donald Trump revisará con mayor rigurosidad para la ciudadanía americana
Si buscas naturalizarte como ciudadano estadounidense, es importante que sepas los parámetros que toman en cuenta el gobierno de Donald Trump.
La política migratoria de Estados Unidos vuelve a centrarse en uno de sus aspectos más delicados: la obtención de la ciudadanía americana. Donald Trump ha anunciado que implementará un control mucho más estricto sobre un requisito clave para los aspirantes a naturalizarse.
Este nuevo enfoque busca asegurar que solo quienes cumplan rigurosamente con ciertos criterios puedan acceder a la ciudadanía. Por lo que los inmigrantes deben estar atentos, pues esta medida puede cambiar significativamente el proceso de aprobación.
Requisito que gobierno de Donald Trump revisará con mayor rigurosidad para la ciudadanía americana
El gobierno de Trump ha decidido reforzar el análisis del requisito de “buen carácter moral” para los aspirantes a la ciudadanía estadounidense. En ese sentido, USCIS instruyó a sus trabajadores a realizar una revisión más exhaustiva del comportamiento y la conducta de los inmigrantes legales.
Esta medida implica ir más allá de una simple revisión de antecedentes, promoviendo una evaluación integral del compromiso de los solicitantes con las normas sociales y sus contribuciones positivas. De esta forma, la agencia busca garantizar que solo quienes realmente cumplan con este estándar puedan obtener la naturalización.
¿Cuáles son los beneficios de la ciudadanía americana?
Adquirir la ciudadanía americana otorga derechos esenciales, como el derecho a votar y a postularse para cargos públicos, lo que facilita una participación directa en el proceso democrático. Asimismo, los ciudadanos cuentan con protección total frente a la deportación y pueden solicitar un pasaporte estadounidense.
Además, ser ciudadano facilita el acceso a diversos programas y beneficios gubernamentales, y permite patrocinar a familiares para que inmigrantes a Estados Unidos de forma más ágil. Por lo que esto crea nuevas posibilidades para el desarrollo tanto personal como familiar.
