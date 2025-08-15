Malas noticias inmigrantes: hombre muere tras huir de una redada migratoria en esta conocida ciudad de EE. UU.
Un hombre muere tras intentar escapar de una redada migratoria en una ciudad de EE. UU., generando preocupación entre la comunidad inmigrante.
En un trágico incidente ocurrido en una conocida ciudad de Estados Unidos, un hombre falleció después de huir de una redada migratoria realizada por agentes federales. Las autoridades informaron que el hombre intentó escapar al ser abordado, pero perdió la vida en el proceso.
Este suceso ha generado una creciente preocupación entre la comunidad inmigrante, que teme por la seguridad de quienes se encuentran en situación irregular.
PUEDES VER: Alerta inmigrantes indocumentados: redada del ICE causa destrozos en restaurante de este estado
Hombre muere tras huir de una redada migratoria en esta conocida ciudad de EE. UU.
De acuerdo con el medio de comunicación de CNN, un hombre identificado como Roberto Montoya, nativo de Guatemala, falleció tras huir de una redada migratoria en las afueras de una tienda de artículos para el hogar en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Dicho hecho lamentablemente ocurrió cuando el sujeto intentó correr de las autoridades federales y fue atropellado por una camioneta que iba 100 km por hora en la autopista.
Asimismo, se informó que Montoya fue trasladado de inmediato a un hospital cercano en donde murió. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el inmigrante que corrió hacia la autopista no estaba siendo perseguida por ningún agente del DHS y que por ende, se desconoce cuál fue el estatus legal migratorio del fallecido.
Personas detenidas en la redada migratoria
Por otro lado, también se dio a conocer que al menos 10 personas fueron detenidas durante el operativo migratorio en Los Ángeles. En tanto, organizaciones defensoras de la comunidad migrante calificaron este proceso de captura como aterrador y caótico tras la fatal consecuencia de la muerte de Roberto Montoya.
- 1
Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
- 2
Alerta a los consumidores en EE. UU.: retiran del mercado conocida marca de café por presencia de vidrio en su contenido
- 3
Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90