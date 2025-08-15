Malas noticias inmigrantes: hombre muere tras huir de una redada migratoria en esta conocida ciudad de EE. UU.

En un trágico incidente ocurrido en una conocida ciudad de Estados Unidos, un hombre falleció después de huir de una redada migratoria realizada por agentes federales. Las autoridades informaron que el hombre intentó escapar al ser abordado, pero perdió la vida en el proceso.

Este suceso ha generado una creciente preocupación entre la comunidad inmigrante, que teme por la seguridad de quienes se encuentran en situación irregular.

Hombre muere tras huir de una redada migratoria en esta conocida ciudad de EE. UU.

De acuerdo con el medio de comunicación de CNN, un hombre identificado como Roberto Montoya, nativo de Guatemala, falleció tras huir de una redada migratoria en las afueras de una tienda de artículos para el hogar en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Dicho hecho lamentablemente ocurrió cuando el sujeto intentó correr de las autoridades federales y fue atropellado por una camioneta que iba 100 km por hora en la autopista.

Asimismo, se informó que Montoya fue trasladado de inmediato a un hospital cercano en donde murió. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el inmigrante que corrió hacia la autopista no estaba siendo perseguida por ningún agente del DHS y que por ende, se desconoce cuál fue el estatus legal migratorio del fallecido.

Personas detenidas en la redada migratoria

Por otro lado, también se dio a conocer que al menos 10 personas fueron detenidas durante el operativo migratorio en Los Ángeles. En tanto, organizaciones defensoras de la comunidad migrante calificaron este proceso de captura como aterrador y caótico tras la fatal consecuencia de la muerte de Roberto Montoya.