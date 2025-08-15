0

Alerta inmigrantes indocumentados: redada del ICE causa destrozos en restaurante de este estado

Redada del ICE sorprende intempestivamente a trabajadores de una cadena de restaurante mexicana por supuestamente contratar a inmigrantes indocumentados.

Andrea Benavente
Redada del ICE causa destrozos en restaurante de este estado.
Redada del ICE causa destrozos en restaurante de este estado. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

Una redada del ICE en un restaurante de Pennsylvania dejó graves daños materiales y causó pánico entre los empleados, en su mayoría inmigrantes indocumentados. Los agentes irrumpieron en las instalaciones el 7 de agosto, deteniendo a varios trabajadores mientras destruían parte del local. La comunidad local se encuentra en shock y en alerta por las consecuencias de este operativo.

Estas son algunas ciudades que tendrán picos de calor este fin de semana.

PUEDES VER: Cuidado inmigrantes: estas son las ciudades que estarán expuestas a altas temperaturas de calor este fin de semana

Redada del ICE causa destrozos en restaurante de este estado

Una cadena de restaurantes mexicanos en Pennsylvania busca reanudar sus actividades a pesar de los daños materiales y el miedo que persiste entre su personal, luego de una redada migratoria del ICE. El operativo, realizado el 7 de agosto en dos locales de Emiliano’s Mexican Restaurant & Bar, resultó en la detención de 16 empleados y daños significativos en las instalaciones.

Asimismo, testigos informaron de cocinas quemadas, techos dañados y puertas destruidas, mientras la empresa acusó a los agentes de una irrupción violenta. La operación dejó a varios empleados, incluidos ciudadanos estadounidenses, aterrados y reacios a regresar a sus puestos.

Organizaciones como Casa San José se movilizaron para ofrecer asistencia legal y apoyo emocional a los afectados. Por su parte, ICE sostuvo que los daños fueron causados por los migrantes que intentaban escapar y aseguró que sus agentes actuaron conforme a los procedimientos legales establecidos.

vi

¿Cómo se ejecuta una redada del ICE?

Una redada del ICE suele implicar la captura de inmigrantes indocumentados en sus lugares de trabajo, viviendas o áreas públicas. Los agentes federales, respaldados por órdenes de arresto, ingresan en los sitios donde presumen que se encuentran personas sin autorización legal. Durante la intervención, se llevan a cabo arrestos, interrogatorios y, en ocasiones, se causan daños materiales o se confiscan objetos.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas

  2. Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda

  3. Tragedia en Tennessee: asesinó a su madre de dos disparos mientras dormía por quitarle el celular

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano