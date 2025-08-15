Alerta inmigrantes indocumentados: redada del ICE causa destrozos en restaurante de este estado

Una redada del ICE en un restaurante de Pennsylvania dejó graves daños materiales y causó pánico entre los empleados, en su mayoría inmigrantes indocumentados. Los agentes irrumpieron en las instalaciones el 7 de agosto, deteniendo a varios trabajadores mientras destruían parte del local. La comunidad local se encuentra en shock y en alerta por las consecuencias de este operativo.

Redada del ICE causa destrozos en restaurante de este estado

Una cadena de restaurantes mexicanos en Pennsylvania busca reanudar sus actividades a pesar de los daños materiales y el miedo que persiste entre su personal, luego de una redada migratoria del ICE. El operativo, realizado el 7 de agosto en dos locales de Emiliano’s Mexican Restaurant & Bar, resultó en la detención de 16 empleados y daños significativos en las instalaciones.

Asimismo, testigos informaron de cocinas quemadas, techos dañados y puertas destruidas, mientras la empresa acusó a los agentes de una irrupción violenta. La operación dejó a varios empleados, incluidos ciudadanos estadounidenses, aterrados y reacios a regresar a sus puestos.

Organizaciones como Casa San José se movilizaron para ofrecer asistencia legal y apoyo emocional a los afectados. Por su parte, ICE sostuvo que los daños fueron causados por los migrantes que intentaban escapar y aseguró que sus agentes actuaron conforme a los procedimientos legales establecidos.

vi

¿Cómo se ejecuta una redada del ICE?

Una redada del ICE suele implicar la captura de inmigrantes indocumentados en sus lugares de trabajo, viviendas o áreas públicas. Los agentes federales, respaldados por órdenes de arresto, ingresan en los sitios donde presumen que se encuentran personas sin autorización legal. Durante la intervención, se llevan a cabo arrestos, interrogatorios y, en ocasiones, se causan daños materiales o se confiscan objetos.