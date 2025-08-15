Cuidado inmigrantes: estas son las ciudades que estarán expuestas a altas temperaturas de calor este fin de semana

El calor extremo volverá a golpear varias ciudades de Estados Unidos este fin de semana, poniendo en riesgo a miles de inmigrantes que trabajan al aire libre. Las autoridades han emitido alertas en zonas donde se esperan temperaturas superiores a los 100°F (38°C), especialmente en áreas del sur y oeste del país.

Trabajadores agrícolas, de la construcción y otros sectores vulnerables deben prepararse ante las condiciones extremas que podrían afectar su salud.

Ciudades con altas temperaturas de calor en EE. UU.

De acuerdo con expertos climatológicos, se viene un fin de semana fuerte para algunas ciudades de Estados Unidos, ya que tendrán un intenso calor en sus temperaturas, superando los 100 ºF. Es así que, entre las ciudades afectadas se encuentran:

Chicago

Nebraska

Orlando

Baltimore

Dallas

Algunas recomendaciones ante picos de calor

Se aconseja beber suficiente agua, limitar el tiempo bajo el sol y permanecer en espacios frescos cuando sea posible. Diversas organizaciones comunitarias ya están actuando para brindar apoyo y recursos a las personas más afectadas por las altas temperaturas. También se hace un llamado a los empleadores para que implementen medidas de protección hacia sus empleados frente al calor extremo.