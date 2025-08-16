0
EN DIRECTO
Barcelona vs Mallorca por LaLiga
EN VIVO
Alianza Lima vs ADT por Liga 1

Buenas noticias, venezolanos: este es el beneficio que seguirán manteniendo si tienen el TPS activo en esta ciudad de EE. UU.

Venezolanos con TPS activo en esta ciudad de EE. UU. podrán seguir disfrutando de un importante beneficio que les brinda estabilidad y tranquilidad.

Andrea Benavente
Se dan a conocer buenas noticias para venezolanos que tienen TPS.
Se dan a conocer buenas noticias para venezolanos que tienen TPS. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

Para muchos venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), las noticias recientes traen un respiro ante el contexto de las deportaciones masivas y redadas del ICE durante el actual gobierno de Donald Trump.

En una reconocida ciudad de Estados Unidos, se ha confirmado la continuidad de un beneficio clave. Por lo que esto representa una garantía más para quienes buscan estabilidad mientras regularizan su situación migratoria.

¿Qué hacer si no pude cobrar mi cheque de estímulo?

PUEDES VER: Atención inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si no pude cobrar mi cheque de estímulo?

Este es el beneficio que seguirán manteniendo los venezolanos si tienen el TPS activo

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami‑Dade ofrece apoyo a las personas que presentan documentación válida del Estatus de Protección Temporal (TPS), de acuerdo con las instrucciones oficiales.

Por ello, el FLHSMV ha reactivado la emisión de licencias de conducir e identificaciones estatales para los beneficiarios elegibles de TPS, después de resoluciones judiciales que extendieron este estatus para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Venezuela.

En ese sentido, para quienes poseen TPS válido de Honduras y Nicaragua, los servicios estarán disponibles hasta el 18 de noviembre de 2025. Por otro lado, en cuanto a los nacionales de Venezuela, la Corte Suprema de EE. UU. ha establecido que aquellos con documentación TPS emitida hasta el 5 de febrero de 2025 conservarán su estatus y tendrán derecho a los servicios hasta el 2 de octubre de 2026, mientras sigue el litigio.

¿Qué es el estatus de protección temporal (TPS)?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una medida del gobierno estadounidense que ampara a personas provenientes de naciones con crisis humanitarias, conflictos o desastres naturales. Es así que quienes lo reciben, pueden residir y laborar legalmente en EE. UU. durante el tiempo que esté vigente la protección.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas

  2. Tragedia en Tennessee: asesinó a su madre de dos disparos mientras dormía por quitarle el celular

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano