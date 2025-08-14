Drástica medida. Recientemente, medios internacionales difundieron información inédita sobre la sentencia de muerte que ha sido ratificada para el hombre responsable del asesinato de dos personas en un Walmart ubicado en Southaven, Condado de DeSoto, en Misisipi, Estados Unidos.

Este fallo judicial se llevó a cabo tras un proceso legal que captó la atención de la comunidad en EE. UU. Las autoridades tomaron esta decisión debido a la gravedad de los actos cometidos, lo que ha llevado a la imposición de la máxima pena. ¿Quién es el sujeto? ¿Qué pasó? ¿Qué cargos se le imputa? En esta nota de Líbero, todos los detalles.

Sentencia de muerte para responsable de tiroteo que asesinó a dos personas en Walmart

ActionNews5.com y otros medios compartieron datos importantes sobre la sentencia que recibió Martez Abram, quien obtuvo la pena muerte tras ser hallado culpable por un jurado de dos cargos de asesinato capital y un intento de asesinato en primer grado.

Los delitos que se le imputan a Abram se encuentran relacionados al tiroteo que se llevó a cabo en el interior de un Walmart Supercenter en Southaven, en la nación americana, donde perdieron la vida dos personas: Anthony Brown, de 40 años, y Brandon Gales, de 38 años.

Dictan sentencia de muerte para responsable de tiroteo que asesinó a dos personas en Walmart.

Pese a que la defensa del hombre responsable presentó una apelación, alegando que el tribunal de primera instancia había gestionado de manera inadecuada la evidencia y solicitando la revocación de la pena capital. No obstante, el tribunal de apelaciones no dudó en ratificar la decisión original, manteniendo así la condena a muerte de Abram y expresando de manera pública la orden.

Martez Abram era extrabajador de Walmart y esta acción impuso su pena de muerte

El caso de Abram va más allá de un asesinato. El hombre era exempleado de Walmart y fue suspendido de su trabajo tras un altercado con un compañero en el que mostró un cuchillo. El 30 de julio de 2019, en un acto de indignación, ingresó a la tienda armado y disparó, resultando en la muerte de dos colegas y del gerente, Brandon Giles y Anthony Brown.

Posteriormente, provocó un incendio utilizando un galón de gasolina. Durante el enfrentamiento con las autoridades, hirió a un oficial y recibió dos disparos antes de ser detenido. Abram no tenía antecedentes penales previos al incidente. Sin embargo, tras lo sucedido, el jurado decidió, de manera unánime, imponer la pena de muerte por los dos asesinatos.