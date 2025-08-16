Retiran de Walmart, Amazon y Target 100.000 botellas de bebidas con gas por riesgo de explosión.

- Hoy:
Alerta, clientes de Walmart, Amazon y Target | Retiran del mercado 100.000 botellas de bebidas con gas por riesgo de explosión
Se retiraron de la venta gran cantidad de botellas de esta marca debido a incidentes que se registraron en las tiendas de EE. UU.
Atención, clientes de las tiendas más importantes de la nación de Trump: la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.(CPSC), decidió anunciar el retiro inmediato del mercado de alrededor de 111,200 botellas de gas para bebidas Drinkmate.
Esta radical medida se debe a los últimos incidentes e informes en las que se expuso que dichas botellas "explotaron" durante su uso. AQUÍ todos los detalles. ¿Qué pasará con el producto? ¿Nueva crisis para las empresas internacionales?
EE. UU.: retiran del mercado 100.000 botellas de bebidas con gas por riesgo de explosión
Eatingwall y otros medios especializados en el mercado internacional informaron sobre esta repentina situación con Drinkmate. Las botellas de gasificación de 1 litro, disponibles en línea en Estados Unidos y Canadá a través de plataformas como Amazon, Home Depot, Target y Walmart, han sido objeto de un retiro del mercado.EE. UU.: retiran del mercado 100.000 botellas de bebidas con gas por riesgo de explosión.
Estas botellas, que se comercializaron entre abril de 2023 y octubre de 2024 a un precio aproximado de US$20 por unidad o US$130 en kits de inicio Drinkmate OmniFizz, presentan fechas de caducidad que oscilan entre enero y octubre del próximo año.
Vale precisar que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) reportó ocho incidentes de explosiones durante el uso de estas botellas, de los cuales cuatro resultaron en lesiones, incluyendo laceraciones y daño auditivo. Se recomienda a los consumidores que verifiquen sus botellas y, si están afectadas, soliciten un reemplazo gratuito a través del sitio web de Drinkmate. ¡Toma nota!
Recomendaciones y devolución del producto tras incidentes
Por otro lado, si llegaste a consumir el producto y si presentas alguna lesión, esto por causa de la botella de gasificación defectuosa, debes acudir de inmediato al hospital para recibir atención. Asimismo, si deseas más información sobre el retiro de Drinkmate del mercado, puedes comunicarte de manera directa con la empresa al siguiente número: 844-812-6241.
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este, o también puedes enviar un correo electrónico a support@idrinkproducts.com.
