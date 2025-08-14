Este jueves 14 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisó que México y Canadá hacen todo lo que su administración les pide que hagan, esto en relación con la seguridad fronteriza y a su política migratoria. ¿Qué dijo de los inmigrantes de dichos y aquellos países?

"México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga", expresó con total seguridad el republicano en una reciente conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. AQUÍ más detalles.

Donald Trump: "México hace lo que nosotros le decimos que haga"

Hace unas horas, el mandatario estadounidense resaltó su plan para combatir la delincuencia y aprovechó la oportunidad para minimizar al expresidente Joe Biden, alardeando de su gestión en las fronteras.

"Recuerdo que Joe Biden solía decir: 'Necesito legislación'. Yo no contaba con legislación, simplemente afirmé: 'Vamos a cerrar las fronteras', y todos lo comprendieron, porque ahora vuelven a respetar a su país", señaló.

Trump defiende su plan fronterizo y cuestiona a México y Canadá.

Asimismo, enfatizó que, al regresar a la Casa Blanca en enero, la situación en las fronteras era "horrible", pero que, con él, ahora todo ha mejorado notablemente: "Hay quienes dicen que es un milagro", acotó.

Vale precisar que estas afirmaciones se han dado luego de la extradición a Estados Unidos de 26 líderes del narcotráfico que se encontraban encarcelados en México, a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, y en medio de una controversia en México por el vuelo de un dron estadounidense sobre su espacio aéreo.

¿Qué dijo la presidenta de México sobre la controversia con EE. UU. y la extradición de estos líderes?

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió salir al frente para explicar sobre el sobrevuelo de un dron, el cual precisó que fue solicitado por su administración debido a la falta de equipo adecuado en México.

"La solicitud se realiza en el marco de la colaboración para que un vuelo de Estados Unidos traiga equipos que no están disponibles en el país", señaló hace poco la mandataria. En ese sentido, acotó que dicho dron se empleó en una investigación vinculada para combatir la delincuencia organizada.