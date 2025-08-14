- Hoy:
Atención, estadounidenses: por primera vez en una década, este estado autorizó la caza del oso negro
La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado aprobó que los floridanos puedan cazar legalmente osos negros.
Polémica decisión. Por primera vez en diez años, los habitantes del estado de Florida tendrán la autorización de cazar de manera legal osos negros en el territorio. Esta orden fue ratificada de manera unánime por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre recientemente, no obstante, viene causando conmoción entre los grupos conservacionistas y defensores de los derechos de los animales. AQUÍ todos los detalles.
Por primera vez en una década, este estado de EE. UU. autorizó la caza del oso negro
Mediante CNN y otros medios internacionales se difundió información relevante sobre la reciente aprobación de una inusual medida en Florida, la cual permite, por primera vez en diez años, la caza legal de los osos negros en todo el estado.
Aquella polémica decisión, respaldada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre, se basa en una enmienda estatal aprobada en noviembre del 2024, que consagra el derecho a la pesca y la caza en la constitución de Florida, recibiendo un apoyo significativo de la población.Por primera vez en una década, este estado de EE. UU. autorizó la caza del oso negro.
Es bueno mencionar que Florida se encontraba entre los seis estados que prohibían la caza de osos. Ahora, se dio esta resolución luego de una década, dejando atrás los comentarios que no respaldaban la propuesta.
La comisión defendió la caza como una "herramienta importante y eficaz" para gestionar las poblaciones de vida silvestre, advirtiendo que el crecimiento continuo de la población de osos podría llevar a una falta de hábitat en el futuro.
¿Por qué los osos negros eran una especie prohibida a la hora de la caza en Florida?
Por otro lado, es importante saber que los osos negros en Florida habían sido catalogados como especie amenazada en 1974, y la caza fue prohibida en 1994, con una única temporada de caza permitida en 2015, donde se capturaron 304 osos en solo dos días.
Un informe de 2016 indicó que el 48% de los floridanos apoyaba la caza de osos negros, mientras que el 43% se oponía a esta práctica. Hoy, ya es una decisión aprobada, pero por un sector sigue siendo muy criticada.
